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Çocukların mağduriyeti iğneyle işlendi

Van Meslek Yüksekokulu öğrencileri; savaştan, göçten, şiddetten ve yoksulluktan dolayı çocukların yaşadıkları mağduriyeti iğne iplikle nakşetti.

Kültür Sanat 02.11.2021, 13:55
Çocukların mağduriyeti iğneyle işlendi

Van Meslek Yüksekokulu öğrencileri; savaştan, göçten, şiddetten ve yoksulluktan dolayı çocukların yaşadıkları mağduriyeti iğne iplikle nakşetti.

Van Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından ‘Şimdi yeni şeyler söylemek lazım’ konulu sergi düzenledi. Yoğun bir ilginin gösterildiği sergide; savaş, göç, şiddet, yoksulluk gibi her türlü olumsuz şartlardan en çok etkilenen çocuklar ele alındı. Çocukların yaşadıkları sıkıntıları iğne iplikle nakşeden öğrenciler, nakışlarının yanına ise bilindik şairlerin şiirlerini ekleyerek farklı bir konsept hazırladılar. Okul önünde düzenlenen serginin açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yapılan çalışmanın Türkiye’de belki ilk denebilecek bir çalışma olduğunu ifade ederek, “Farklı hikaye kitaplarından çok farklı sanatsal bir çalışma ortaya koymuşlar. Ben bu anlamda emeği geçen Zübeyde Tapan Aydın Hocamıza ve kıymetli öğrencilerine teşekkür ediyorum” dedi.

"El sanatlarımızı gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmamız gerekiyor"

Van Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Çilingir Yeltekin ise geleneksel el sanatlarının bir toplumun milli değerlerini, kültürünü yansıtan temel öğeler olduğunu belirterek, bu öğeleri korumanın herkesin görevi olduğunu söyledi. El sanatlarının atalardan kalan bir miras olduğunu dile getiren Yeltekin, “Tarihsel ve kültürel gelişimimizi yansıtan milli değerlerimizi korumak için el sanatlarımızı gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmamız gerekiyor. Bugün burada emek veren hocamıza, el sanatları bölümü öğrencilerimize ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

3 gün boyunca açık olan sergide, 70 öğrenciye ait toplam 140 eserin yer aldığını ifade eden Van Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Zübeyde Tapan Aydın da, bu sergiyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini vurgulayarak, “Dünyada bir sürü şey olup bitiyor. Gençlerimizin, insanlarımızın bu hassasiyetlerini biraz daha olsun uyandırmak adına, dikkat çekmek için bu konuda mağdur çocukları baz aldık. Savaştan, yoksulluktan, şiddetten, göçten ve her türlü sıkıntıdan en çok ezilen çocuklar oluyor. En mağdur olan geleceğimizi işleyelim istedik. Böyle biraz protest bir çıkış oldu nakış. Geleneksel çeyiz konseptinden çıktı bizim açımızdan. Yıllardır zaten onun için uğraşıyoruz. Bu bir sanat. Biz iğne ile kalemi yer değiştirdik. Fırça yerine iğneyi kullandık” dedi.

“Bu çalışmaları yurt dışında sergilemeyi çok istiyorum”

Çalışmalarda kullanılan malzemenin yüzde 80’inin geri dönüşüm malzemelerinden oluştuğuna dikkat çeken Aydın, “Eski erkek gömlekleri, eski öğrenci cüppelerini yeniden dönüştürerek kullandık. Öncelikle bunları yurt dışında sergilemeyi çok istiyorum. Birkaç yer ile görüştüm. Eğer galeri bulabilirsem. Çünkü maliyetleri çok pahalı. Bunun dışında Van’ da bir sergimiz daha olacak. Akademik bir çalışma olacak ama herkesin görmesini istiyorum. İğne sanatı dediğimiz nakış, gereken değeri bulsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında tüm insanlığa seslenen Aydın, “Allah’ın bize verdiği o masum ve temiz duygularımızın tekrar hayata geçirilmesi bizim için en önemli şey. İnsan olarak bizim en çok üzerinde durmamız gereken o. Bizde var olan merhamet, sevgi, paylaşmak, haysiyet, onur ve şeref gibi kavramları yeniden hayatımıza kazandırıp, işlevlik kazandırmak, bunları harekete geçirmek ve bunlar olursa zaten olmayacak bir şey yoktur” diye konuştu.

Sergide çocukların mağduriyetlerini yansıtmak istediklerini belirten öğrenciler de, “Çocuklarımızın arasına savaşlar, teller, sınırlar koymayalım. Çocukluklarını yaşasınlar doya doya” dediler.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam eden program, serginin gezilmesi ile sona erdi.

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