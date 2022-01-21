Çocuklar veremle savaşı resimlediler

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, 75. Verem Savaş Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Mudanya Verem Savaş Derneği tarafından Verem Savaş Haftası dolayısıyla Mudanya’daki ilk ve ortaokullarda konferanslar verildi. Verem hastalığını anlatan konferans ve resim yarışmaları düzenlendi. Dernek Başkanı Ali Baytekin, “1959 yılında kurulan Mudanya Verem Savaş Derneğimiz, gelir durumu düşük hastalarımıza her ay belirli miktarlarda gıda yardımı ile okula giden çocuklarına kırtasiye ve kıyafet yardımı yapmaktayız. Ayrıca yüksek okula giden öğrencilerimize burs vermekteyiz. 1947 yılında kutlanmaya başlanan Verem Eğitimi Haftası münasebetiyle Millî Eğitim Müdürlüğü öncülünde çeşitli faaliyetler düzenledik" dedi.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yönetimine ve resim çalışması yaparak dereceye girenlere teşekkür etti. Daha sonra dereceye giren çocuklara İlçe Millî Eğitim Müdürü Suat Topal tarafından ödülleri verildi.