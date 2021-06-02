Çocuklar ülkesi 4 Haziran’da kapılarını açıyor

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 4 Haziran’da kapılarını açıyor. Kontrollü Sosyal Hayat politikasıyla kapılarını yeniden açtıklarını belirten KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Hijyen ve sağlık konularına yönelik uluslararası standartlardaki önlemlerimiz sayesinde, misafirlerimiz güvenle ve gönüllerince eğlenebilecek” dedi.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Covid-19 salgınının Türkiye’yi de etkilemesi üzerine kendi inisiyatifiyle 2020 yılında kapılarını ilk kapatan kurumlar arasında yer almıştı. Çocuklar ülkesi, kapalı kaldığı süre boyunca Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun açıkladığı yönergeler ve İş Güvenliği Uzmanlarının koordinasyonunda denetimlerini sağladı. Sıfır risk politikasıyla tedbirlerini dünya standartlarında konumlandıran çocuklar ülkesi, 4 Haziran’dan itibaren kapılarını yeniden misafirleri için açtı.

"Çalışanlara özel eğitim veriliyor"

Yeni normal dönemin tüm kurallarının şehirde de titizlikle uygulandığını belirten Ebru Timur, çocuklar ülkesinin temel dört kuralının; sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen olduğunu söyledi. Timur, tedbirleri öncelikle çalışanlar için uyguladıklarını, tüm misafirlerini de çocuklar ülkesinin ailesinin üyesi olarak özenle ağırladıklarının altını çizdi. Timur, “Şehrimiz yalnızca yüzde 40 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde misafirlerini ağırlayacak. Girişler Akasya yemek alanında bulanan kapıdan olacak. Temassız termal kameralar aracılığıyla girişte ateş ölçümleri yapılacak. Tüm misafirler ayrıca girişlerde HES Kodu göstererek, sağlıklı olduklarına dair beyanda bulunacak” diye konuştu.

Şehir nüfusu kontrol altına alındı ve aktivite kapasiteleri düşürüldü

Sosyal mesafe kuralı başta aktivite, dinlenme ve beklenme alanları olmak üzere tüm şehirde uygulanıyor. Ayrıca, şehir nüfusunda da azalmaya gidiliyor. Aynı anda kapasitenin yüzde 40’ı kadar kişinin ziyaret edebildiği çocuklar ülkesinde anlık nüfus, KidZoft isimli anlık giriş sayısı kontrol sistemi ile takip ediliyor. Aktivitelerin kapasitesi de yüzde 40 kapasite ile gerçekleştiriliyor, kamu otoritelerinin yönlendirmelerine ek tedbirler de uygulanıyor.

Hastalık yayan mikroplar, özel filtrelerden geçerken hava yüzde 100 temizleniyor

Akasya içinde konumlandırılan ultraviyole (ULV) cihazlar sayesinde çocuklar ülkesindeki havalandırma kanalları da dahil olmak üzere tüm alanları kapsayacak şekilde dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Havalandırma sistemi yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturuluyor. Klima santrallerine entegre edilen HVAC PHI Cell sistemi (Aktif Oksidasyon Sistemi) sayesinde; bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA’sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale gelmesi sağlandığı belirtildi.

Çocuklar ülkesinde sağlık güvenliğini artırmak ve tam koruma sağlayabilmek için alınan diğer tedbirler ise şöyle;

Her aktivite sonrası rutin dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra üç saatte bir nano gümüş teknolojisi ile alanların ve gıda dışı kullanılan malzemelerin dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Hijyen koşullarının üst seviyeye çıkarıldığı şehirde kontroller çalışanlar tarafından yapılıyor.

Çocuklar ülkesinde bir rutin olarak yürütülen meslek kostümü temizliği salgın sürecinde de hassasiyetle uygulanmaya devam ediyor. Aktivitelerde misafirlere verilen tek kullanımlık kostümler, aktivite sonunda başka bir misafire verilmemek üzere ayrılıyor ve gün bitiminde tüm kostümler buharlı makine ile dezenfekte ediliyor. Ayrıca, tüm kostümler her hafta sonu kuru temizlemede yüksek ısı ile temizleniyor.

Misafirlerin sıklıkla temas ettiği yürüyen merdivenlerin el bantları ve tırabzanlar otomatik temizlik sistemi ile temizleniyor. Bazı aktivitelerde tekno bariyerler yerleştirilirken uygun olan aktivitelerde kapılar çıkarıldı. Kapı kolları çıkarılan diğer aktivite alanlarının girişleri ise sürekli açık tutuluyor.

Tuvaletlerde sosyal mesafe ve minimum temas uygulanıyor. Yan yana olan kabinler, lavabolar aralıklı olarak kullanıyor. Sensörlü sisteme dönen musluk ve sabunlukların yanı sıra kurutma makineleri kullanılmıyor.