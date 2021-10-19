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Çocuklar tiyatroya doyacak

Kültür ve sanat sezonuna perdelerini aralayan Yıldırım Belediyesi, minikleri tiyatro ile buluşturdu.

Kültür Sanat 19.10.2021, 14:47
Çocuklar tiyatroya doyacak

Kültür ve sanat sezonuna perdelerini aralayan Yıldırım Belediyesi, minikleri tiyatro ile buluşturdu.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Kuklacı Aranıyor’ adlı çocuk oyunu, Adile Naşit Tiyatrosu’nda yüzlerce miniği ağırladı. Minikleri zaman zaman kahkahaya boğan oyun, ilk gününde büyük alkış topladı. 4-7 yaş aralığını kapsayan çocuk tiyatrosunda, atölyesini istemeyerek de olsa bırakmak zorunda kalan yaşlı bir adamın serüveni anlatıldı. Sanatın renkli dünyasında yolculuğa çıkan çocukların şaşkın bakışları ise gözlerden kaçmadı. Öte yandan, ‘Kuklacı Aranıyor’ adlı çocuk tiyatrosu, 23 Ekim Cumartesi günü bir kez daha seyirci karşısına çıkacak.

Yıldırım’da sanatla tanışmayan çocuğun kalmayacağını belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayâl dünyalarını zenginleştirmek maksadıyla onlara özel kültürel faaliyetler düzenliyoruz. Miniklere tiyatro sevgisini aşılamak için ilk olarak ‘Kuklacı Aranıyor’ adlı çocuk oyununu seyirciyle buluşturduk. Yüzlerce miniğin katıldığı oyun beğenildi. Yıldırım’ı sanatın merkezi hâline getireceğiz” şeklinde konuştu.

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