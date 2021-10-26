Çocuklar için kışlık ürünler raflarda

DeFacto, çocuklar için yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı.

DeFacto, yeni çocuk koleksiyonunu tüketicilerin beğenisine sundu. Çocukların gardırobuna renk katacak seçeneklerle tasarlanan uzun kollu tişörtler, triko takımları, ekose etekler ve sweatshirtler şık ve konforlu tasarımı ile çocukların kış aylarında kullanacakları ürünler olarak satışa sunuldu. Çocuk koleksiyonu ürünlerine markanın web adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.