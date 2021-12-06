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Çocuklar için en eğlenceli hafta sonlarının adresi Sultangazi

Sultangazi Belediyesi’nin çocuklara yönelik etkinlikleri büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu sahne alan “Pamuk Dede Masalı” ile “Balon Show”’da salonu dolduran çocuklar doyasıya eğlendi. Birbirinden eğlenceli etkinlikler önümüzdeki hafta sonları da devam edecek.

Kültür Sanat 06.12.2021, 17:21
Çocuklar için en eğlenceli hafta sonlarının adresi Sultangazi

Sultangazi Belediyesi’nin çocuklara yönelik etkinlikleri büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Geçtiğimiz hafta sonu sahne alan “Pamuk Dede Masalı” ile “Balon Show”’da salonu dolduran çocuklar doyasıya eğlendi. Birbirinden eğlenceli etkinlikler önümüzdeki hafta sonları da devam edecek.

Sultangazi Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta sonu çocuklarla ücretsiz olarak buluşturduğu iki etkinlik eğlenceli anlara sahne oldu. “Pamuk Dede Masalı” çocuk tiyatrosu ile “Balon Show” etkinliğine katılan çocuklar eğlenceye doyarken veliler de salondan mutlu ayrıldı.

Hayvanları Koruma Bilinci Aşılayan Oyun

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda sahnelenen Pamuk Dede Masalı, eğlenceli olmasının yanı sıra verdiği mesajlarla da beğeni topladı. Oyun, doğayı ve hayvanları seven iki meraklı çocuğun maceralarını konu aldı.

Akıllı Bıdık ve Şakacı Miki lakaplı çocuklar, sokakta sevecek hayvan bulamayınca kasabalarındaki hayvanlı sirke giderler. Sirk, ziyaretçileri az olduğu için tamamen kapanmak üzeredir. Çocuklar burada yaşlı sihirbaz Pamuk Dede ve Palyaço Pırpır ile tanışırlar. İkisi de üzgündür çünkü birlikte gösteri yapacakları çocuk bulamamaktadırlar. Çocuklar bir şartla birlikte gösteri yapmayı kabul ederler: Artık gösterilerde canlı hayvanlara yer verilmeyecektir. Hep beraber oyuncak hayvanlarla gösteri yapmaya başlarlar ve çok mutlu olurlar.

Rüya gibi Bir Gösteri

Dev balon köpükleriyle yapılan birbirinden ilgi çekici gösteriler Balon Show’da çocuklarla buluştu. Çocuklar, gösterilerden önce animatör abileriyle birlikte sevdikleri şarkıları söylediler ve eğlenceli oyunlar oynadılar. Sonrasında balon köpüklerinin gösterisi başladı. Renk renk ışıltılarla patlayan köpükler, dumandan ilginç şekiller oluşturan köpükler ve dev köpükler, çocuklara ve ailelerine farklı bir seyir deneyimi yaşattı.

Çocuklar mutlu olduğunda kendisinin daha mutlu olduğunu söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Birbirinden keyifli ve anlamlı etkinliklerimizi 7’den 70’e tüm komşularımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, özellikle hafta sonları çocuklarımıza yönelik etkinlikler hazırlıyoruz. Çocuklarımız bu etkinliklere gelsinler, aileleriyle birlikte huzurlu, mutlu vakit geçirsinler istiyoruz. Çocuklarımızla buluşturacağımız tiyatrolar, gösteriler, müzikaller ve daha fazlasıyla hafta sonu tatillerini şenliğe çevirmeyi amaçlıyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini, etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyorum.” dedi.

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