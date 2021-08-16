Çocuklar doyasıya eğlendi

Yalova’nın Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Altınova Çocuk Etkinliği’ renkli görüntülere sahne oldu.

Altınova Belediyesi tarafından Hersek sahilinde düzenlenen ‘Altınova Çocuk Etkinliği’ ilgi gördü. Belediye tarafından dağıtılan uçurtmaları aileleriyle birlikte uçurmaya çalışan çocuklar doyasıya eğlendibuldu. Çocuklar, uçurtmaları havalandırmaya çalışırken büyük heyecan yaşadılar. Çocuklar unutulmaz bir gün geçirdiler. Birbirinden güzel uçurtmaların gökyüzünde oluşturduğu renkli tablo büyük beğeni topladı.

Hersek sahiline kurulan oyun gruplarında doyasıya eğlenme imkânı bulan çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdiler. İllüzyonist Enver Ertaş, yaptığı birbirinden ilginç gösterilerle ilgi odağı oldu. Çocuklara pamuk şeker ve kağıt helva ikram edildi.

Salgın döneminde özellikle çocukların çok zor günler geçirdiğini dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Çocuklarımızın gönüllerince eğlenerek güzel bir gün geçirmelerini arzu ettik. Çocuklarımız gönüllerince eğlendiler. Onların mutluluğuyla biz de mutlu olduk” diye konuştu.