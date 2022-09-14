Bilecik’te çocuklar, Bilecik Belediyesi Müze Akademi etkinlikleri kapsamında ebru ve hat sanatında bir araya geldiler.

Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi’nde buluşan çocuklar önce ebru sanatı yaptılar daha sonra hat sanatı ile tanıştılar. Etkinliklere büyük bir keyifle katılan çocuklara yaptıkları ebru sanatı görselleri ile isimlerinin yazıldığı hat sanatı sayfaları hediye edildi. Etkinlikler hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, daha önce Yaşayan Şehir Müzesi’nde gerçekleştirdikleri etkinlikleri bu kez Tarih Şeridi’nde yaptıklarını belirterek, "Bu kez çocuklar hem tarihimden bir şeyler öğrensin hem de Bilecik’in diğer tarihi alanlarını öğrensin diye Osmanlı Padişahları Tarih Şeridinde bir araya geldik. Çocuklar burada ilk önce ebru sanatından çalışmalar yaptılar daha sonra isimlerinin yazıldığı hat sanatı etkinliğine katıldılar. Her zaman belirttiğimiz gibi bu tür etkinlikler amacımız, şehrini ve kültürünü tanıyan ve bu bilince sahip çocuklar yetiştirmektir. Müze Akademi etkinliklerinin bu yıl 3’üncü senesi. Çocuklarla birlikte daha nice seneler güzel programlarda buluşmayı istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Çocuk ve aile üyelerinden Başkan V. Subaşı ve görevlilere teşekkürler

Etkinliğe katılan çocuklar da hem tarih şeridini gördükleri için hem de etkinliklere katılma imkanı buldukları için çok mutlu oldukları söylediler. Ebru ve hat sanatı etkinliklerinde, kendi elleriyle yaptıkları çalışmalarla hatıra fotoğrafları çeken çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinlikler dolayısıyla Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti.