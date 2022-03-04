“Çocukken Büyüdüm Ben” İş Sanat’ın sosyal medya kanalında başlıyor

İş Sanat’ın, yeni dizisi “Çocukken Büyüdüm Ben” 6 Mart Pazar, saat 15.00’te İş Sanat’ın YouTube kanalında seyircisine “Merhaba” diyecek.

İş Sanat’ın, yeni dizisi “Çocukken Büyüdüm Ben” sosyal medya kanalında başlıyor. Kuklalar ve insanların birlikte yaşadığı bir kasabada Terzi Mahmut Bey ve kukla İhsan’ın günlük hayat hakkındaki sohbetlerine yavaş yavaş kasabanın diğer sakinleri de katılmaya başlar. Leyla Hanım, Birgül Ana, İhsan’ın arkadaşları Erkin, Sude ve Buse, Hüseyin Kaptan, Sütçü Salih, Aşçı Hatice, Dedektif Marlon ve tiyatro oyuncusu Sarp’ın da yer aldığı dizi, izleyenlere bireylerin varoluş farklılıklarına rağmen, birlikte yaşayabildikleri, sevinci ve hüznü paylaşabildikleri bir dünyaya tanıklık etme imkânı sunuyor.

Hakan Tabakan’ın yazdığı, yönetmenliğini Volkan M. Sarıöz’ün üstlendiği video dizisinin ilk bölümü 6 Mart Pazar, saat 15.00’te İş Sanat’ın YouTube kanalında seyircinin karşısında olacak. Dekor tasarımı İsmail Hazır, kostüm tasarımı Sema Öztaş, müzik tasarımı Okan Kaya, kukla tasarımı Sibel Altan ve ışık tasarımı Kaan Aloğlu’na ait olan dizinin oyuncu kadrosunda ise Mehmet Konu, Sarp Aydınoğlu, Onur Şenol, Sibel Altan, Onur Yalçınkaya, Nisan Yenigül ve Metin Alpargun yer alıyor.