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Çocuk modasında son trend: ışıklı ve sesli tişört

Çocuklara özel ışıklı ve sesli tişörtler raflarda yerini aldı.

Kültür Sanat 29.06.2021, 10:26
Çocuk modasında son trend: ışıklı ve sesli tişört

Çocuklara özel ışıklı ve sesli tişörtler raflarda yerini aldı.

Hazır giyim markası DeFacto, çocuklara özel hazırladığı eğlenceli tasarımlara sahip dokunmatik ışıklı ve sesli tişörtleriyle bu yaz çocukları eğlenceye davet ediyor.

3 ila 14 yaş aralığına kadar erkek ve kız çocuklarına yönelik pamuklu kumaşa sahip birbirinden Kral Şakir’den Frozen’a, Daisy Duck’tan Snoopy’e kadar birbirinden farklı baskı ve desenli eğlenceli modeller çocuk modasına yeni bir yön veriyor. Bermuda şort, etek ve Jean pantolanlarla kombinlenebilecek eğlenceli tişörtler çocukları bekliyor.
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