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‘Çocuk Gözünden Tren’ isimli resim sergisi Ankara Tren Garı’nda ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından düzenlenen ‘Çocuk Gözünden Tren’ isimli resim yarışmasına gönderilen resimler, Ankara Tren Garı’ndaki sergi ile ziyarete açıldı.

Kültür Sanat 26.04.2022, 12:48
‘Çocuk Gözünden Tren’ isimli resim sergisi Ankara Tren Garı’nda ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından düzenlenen ‘Çocuk Gözünden Tren’ isimli resim yarışmasına gönderilen resimler, Ankara Tren Garı’ndaki sergi ile ziyarete açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından ‘Çocuk Gözünden Tren’ isimli bir yarışma düzenlendi. Türkiye’nin çeşitli illerinden 50 katılımcının yarışmaya gönderdiği resimler, Ankara Tren Garı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bugün gerçekleştirilen serginin açılışına TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük’ün yanı sıra yarışmacılar arasından 40 çocuk ve ebeveynleri katıldı. Ayrıca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği sergide çocuklara Genel Müdür Hasan Pezük tarafından hediye takdim edildi. Sergi 1 hafta boyunca garda ziyarete açık olacak.

“En büyük bayram sizin bayramınız”

23 Nisan’ın milli bilincin sürdürülmesi açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Genel Müdür Hasan Pezük, “Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı geçtiğimiz cumartesi günü bütün yurtta büyük bir coşkuyla kutladık. Buradan bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Kuşkusuz en büyük bayram sizin bayramınız” diye konuştu.

“Sizlerden bugün için beklentimiz trenlerimizi sevmeniz, korumanız”

Demiryolu taşımacılığının diğer ulaşım türlerine göre doğaya saygılı en çevreci taşıma türü olduğunun altını çizen Pezük, “Bizler sizlere daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek, göklerde uçurtmalarınıza yer açabilmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yeni demiryolu hatları yaparak demiryolu uzunluklarımızı sürekli olarak artırıyoruz. Sizlerden bugün için beklentimiz trenlerimizi sevmeniz, korumanız ve ileride bizim görevlerimizi devraldığınızda sizden sonraki kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için demiryolu ulaşımını tercih etmeniz” ifadelerini kullandı.

“2021 yılında 175 bin, 2022 yılında ise bugüne kadar 130 bin çocuğumuz için trenlerimizde indirimli seyahat imkanı tanıdık”

Çocukların TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından her zaman pozitif ayrımcılıkla karşılanacağını belirten Pezük şu ifadeleri kaydetti:

“Çocuklarımızın ara ve yaz tatillerinde büyüklerinin ellerini öpmeye ya da ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye giderken gözleri ışıltılı bir şekilde trenlerimizle seyahat etmeleri bizleri de çok mutlu ediyor. Biz de trenlerimizde çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yapıyor, 7 yaş altı tüm çocuklarımızı ücretsiz, 7 ile 13 yaş altı çocuklarımızı ise yüzde 50 indirimli taşıyoruz. Geride bıraktığımız 2021 yılında 175 bin, 2022 yılında ise bugüne kadar 130 bin çocuğumuz için trenlerimizde indirimli seyahat imkanı tanıdık. Trenlerimizde çocuklarımızın varlığı ve neşesi demiryolu ailesi olarak mutlu ediyor, tebessümleri trenlerimizi güzelleştiriyor.”

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