Çocuk edebiyatının günümüzdeki durumunu ele aldılar

Çocuk edebiyatının günümüzdeki durumu, düzenlenen söyleşi ile ele alındı. Kıbrıslı Türk Yazar Havva Tekin’in yer aldığı söyleşide; yazarın “Yeşil Ada’nın Çocukları” romanının söz konusu edebiyat alanı içerisindeki yeri üzerine de konuşuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen söyleşiye katılan Kıbrıslı yazar Havva Tekin, kaleme aldığı “Yeşil Ada’nın Çocukları” romanı ile milli mücadele yıllarında Kıbrıs’ta yaşanan olayları bir Türk ve Rum çocuğun gözünden anlatıyor. Kıbrıslı Türk yazar, eserinde savaşın özellikle çocuklar üzerindeki etkilerini ve özelde çocukların barışa olan açlığını ele alıyor.

"İyi bir çocuk edebiyatı eserinin sadece eğitici ve öğretici olması yeterli değil"

Yazar-şair Havva Tekin, çocukları; dünyayı ve çevreyi kendi öznel değerlendirmeleriyle algılayan ve bu gözlüklerle dünya ile ilişki kuran bireyler olarak tanımlayarak, “Çocuk için yazılan bir eserin doğrudan çocuğun gelişimine çeşitli şekillerde katkıda bulunması beklenir. İyi bir çocuk edebiyatı eserinin sadece eğitici ve öğretici olması, ahlaki değer yargılarını içermesi yeterli değildir. Bu tür eserlerin aynı zamanda edebi değer taşıması, estetik zevk ve düşünce içerisinde kaleme alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır’ın yaptığı söyleşi, Türkçe Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin soruları ile devam etti. Programın ardından Yazar-şair Havva Tekin’e, Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.