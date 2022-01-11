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Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı Ankara’da gerçekleşti

Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı’nı Ankara’da gerçekleştirdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Çocuklara yönelik yapılacak olan bütün çalışmaların arkasındayız” dedi.

Kültür Sanat 11.01.2022, 14:15
Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı Ankara’da gerçekleşti

Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı’nı Ankara’da gerçekleştirdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Çocuklara yönelik yapılacak olan bütün çalışmaların arkasındayız” dedi.

RTÜK ve UCİM’in Ankara’da gerçekleştirdiği programa RTÜK Başkanı Şahin katıldı. UCİM Başkanı Saadet Özkan Efe ise korona virüse yakalandığı için programa ses kaydı göndererek katılım sağladı. Programda çocuk dostu yayıncılığın ilkeleri esas alınarak tanıtıldı.

“Çocuklara yönelik yapılacak olan bütün çalışmaların arkasındayız”

Çalıştay’da konuşan RTÜK Başkanı Şahin, çocuklar için yapılacak tüm çalışmaların arkasında olduklarına dikkat çekerek, “Ülkemiz gibi gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının yerleri oldukça değerlidir. Biz de bu anlamda UCİM gibi çocuklara yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalarla bilinen sivil toplum kuruluşlarının hep yanında bulunmaya çalıştık. Elimizden geldiğince onların sesi olmaya çalıştık. Onları desteklemeye çalıştık. Bundan sonraki süreçte RTÜK olarak çocuklara yönelik yapılacak olan bütün çalışmaların arkasında olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum” diye konuştu.

“Bizim dinimizde çocuk melektir”

“Medyada yer alan bir istismar vakasının veriliş şekli bile zaman zaman çok ciddi anlamda içerisinde insani duyguları barındırmayan mahluklar için hareket tarzı belirleyebilecek bir yönelime sebep olabilmektedir" diyen Şahin şöyle devam etti:

"Bu bilinçle hareket edersek medyada bu tür haberlerin veriliş şekli, bu tür programların uygulanış şekline biraz daha dikkat ederiz diye düşünüyorum. Bazen çocuklarımız istismara uğradığının bile farkında değil, ne olduğunu bilmiyor çünkü çocuk! Bizim dinimizde çocuk melektir. Ben kişisel olarak kadına, çocuğa ve hayvana karşı olan haberleri seyretmiyorum. Çocuklarıma da izletmiyorum."

“Mücadele amacıyla uzmanlardan oluşan bir heyet kurulabilir”

Çalıştay’a katılan TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan ise yaptığı konuşmada, kendi çalışma disiplinlerine dikkat çekerek, “Biz yetişkinler bile haberlerden etkileniyoruz, çocukların bundan etkilenmemesi söz konusu olamaz. Tabi ki haberlerde biz de buna TGRT Haber olarak dikkat ediyoruz. Kaza anında ya da birisinin birisine vurma anında o anı donduruyoruz yani o şiddet anını seyircilere göstermiyoruz. Zaten blur mekanizması da var; şiddetin olduğu kan görüntülerini yayınlamıyoruz. ‘Çocuklara karşı nasıl bir yayıncılık olmalı?’ Belki bu konuda bir heyet kurulabilir. Çocuk dostu yayınların desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele amacıyla uzmanlardan oluşan bir heyet kurulabilir” ifadelerini kullandı.

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