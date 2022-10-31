Çobankale’nin surları yeniden gün yüzüne çıkarılıyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Yalova Altınova Belediyesi’nin katkılarıyla Çobankale’de sürdürülen kazı çalışmaları çerçevesinde önümüzdeki yıl sur sisteminin tamamının gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Yaklaşık 10. yüzyılda inşa edilen, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin de izlerini taşıyan Çobankale’de 2022 yılı kazıları 1 Haziran itibariyle başlamıştı. Ekim ayı itibariyle de hız kesmeden devam eden çalışmalar neticesinde tarihi kalenin kuzey bölgesindeki sur sistemindeki kazı çalışmaları tamamlanarak rölöve ve konservasyon çalışmalarına başlandı.

Kuzey ve doğu surlarında aynı anda çalışma

Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler verdi. Bir ekibin kuzey surlarında rölöve ve konservasyon çalışmalarına başlandığını ifade eden Seçkin, başka bir ekibin de doğu sur sisteminde kazılara devam ettiğini söyledi.

Daha önceki kazılarda ortaya çıkartılan yapılarla ilgili projelerin ilgili kurumların onayına sunulduğunu ifade eden Seçkin, "Aralık ayının ortalarına kadar arazide çalışma yapılması planlanan Çobankale’de önümüzdeki yıl sur sisteminin tamamıyla açılarak bundan sonraki süreçte iç kalede kazı çalışmasına devam edilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

Çobankale turizme kazandırılacak

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ise Çobankale kazılarının yılın 12 ayı aralıksız olarak devam edeceğini hatırlattı. Oral, tarihi kalenin vatandaşların da gezebileceği ören alanı olacağı ve restorasyon çalışmalarının planlandığını ifade etti.

Başkan Oral, belediye olarak kazılar için bugüne kadar verdikleri desteğin devam edeceğini belirterek, "Geçmiş tarihimizi aydınlatma, bilgilendirme, gelecek nesillere aktarma açısından ilçemizdeki arkeolojik çalışmaları önemli görüyorum. Bir yönü de turizm. İlçemiz tanınırlığı açısından bu konunun da ayrı bir önemi var" ifadesini kullandı.