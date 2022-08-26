Çobankale arkeolojik kazıları Türk tarihine ışık tutacak

Yalova’nın Altınova ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı dönemi izlerini taşıyan Çobankale’de yürütülen kazı çalışmalarında titizlikle ortaya çıkarılan eserlerin Türk tarihine ışık tutması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yılın 12 ayı sürecek Çobankale kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Altınova Belediyesi desteğiyle sürüyor. İlk olarak ‘hocaların hocası’ olarak da anılan merhum Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından gündeme getirilen Çobankale’nin Selçukluların İstanbul’u fethetmek için sınıra dayandığı en yakın nokta olarak biliniyor. Kale ayrıca Haçlı Seferlerinin püskürtüldüğü ilk yer olmasının yanı sıra Osmanlı’nın beylikten devlet statüsünü sağlayan Bafeus Muharebesi’nin yapıldığı bölge olması nedeniyle ayrı önem kazanıyor.

“Ülkemiz açısından önemli”

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, bölgedeki çalışmalara her türlü desteği sağladıklarını söyledi. Oral, kalenin önemine dikkati çekerek, “Biz burada yapılan çalışmayı ilçemiz için olduğu kadar ülkemiz açısından da son derece önemli görüyoruz. Merhum tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın bahsettiği gibi bu bölge Bafeus Savaşının olduğu bölge. Biz tarihimize ışık tutacak ve ülkemize değer katacak bazı eser ve bulguların buradan çıkartılması için destek veriyoruz. Belediye olarak da burada yapılacak her çalışmaya gücümüz yettiğince destek vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Hava koşullarına göre çalışmaların 12 ay süreceğini belirten Oral, şöyle konuştu:

"Bu yılki çalışmalar yeni başladı. Hava koşulları müsaade ettiğini sürece çalışmalarımız sürecek. Arkeoloji bölümünden mezun olmuş, bilgilenmek ve bilinçlenmek isteyen genç arkadaşlarımız da gönüllü olarak buradaki kazı çalışmalara katılabilirler. Çobankale Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve ekibine özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Çobankale’den çıkarılan eserler, onarılıyor, birleştiriliyor ya da rölövesi çıkarılıyor. Bu anlamda belediye olarak arkeoloji müzesi çalışmalarımızda da sona yaklaştık."