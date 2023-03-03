Cizre’de tarihi Ulu Cami 2 yıl aradan sonra ibadete açıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Ulu Cami, 2 yıl aradan sonra deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif okunması ile ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden deprem şehitleri için Cizre’nin Dağkapı Mahallesi’ndeki tarihi Ulu Cami’de Mevlid-i Şerif okutuldu.

Cuma namazı öncesi okunan Mevlid-i Şerif’te, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Bölge Müdürlüğü tarafından iki yıl önce restorasyon çalışmaları yapılan tarihi Ulu Cami, Mevlid-i Şerif ve kılınan cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.