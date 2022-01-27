Çizme ve botlar raflarda yerini aldı

Alımlı ve cool kombinlerden vazgeçemeyen kadın, erkek ve çocuklar için tasarlanan DeFacto çizme ve botlar modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Global giyim markası DeFacto, kış aylarının gözdesi ve tamamlayıcısı çizme ve botları modaseverlerle buluşturuyor. Cool bir tarza sahip olmak isteyenlerin beklentisini karşılayacak çizme ve botlar, dikkat çekici ayrıntılarıyla her yaştan kadın, erkek ve çocuğa hitap ediyor. Mevsim ile uyumlu koyu kahve ve siyah tonlarının hâkim olduğu seçenekler sunuluyor. Kadınlar için hafif topuklu ya da düz modeller, erkekler için hem klasik hem de spor seçenekler, çocuklar için ise eğlenceli karakterlerle tasarlanan kaliteli ve sağlam kışlık botlar, kış günlerinde öne çıkıyor.

DeFacto’nun çizme ve bot şıklığı alternatiflerine markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi.