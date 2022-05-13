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Çizdiği resimlerle çocukları masal dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor

Eskişehir’de yaşayan Rusya uyruklu Ekaterina Dunaeva, Özel Ümit Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü duvarlarına çizdiği resimlerle çocukları masal dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Kültür Sanat 13.05.2022, 10:41
Çizdiği resimlerle çocukları masal dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor

Eskişehir’de yaşayan Rusya uyruklu Ekaterina Dunaeva, Özel Ümit Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü duvarlarına çizdiği resimlerle çocukları masal dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Yaklaşık 7,5 yıl önce Eskişehir’e gelen Rus grafik tasarımcısı, iç mimar ve ressam olan Ekaterina Dunaeva, otizmli çocuğunun eğitim gördüğü okulda farklı bir çalışmaya imza atmış ve yıllar boyunca yaptığı yüzlerce resimle okul koridorlarını sanatla güzelleştirmişti. Ekaterina Dunaeva, bu kez hasta çocuklar için fırçasını eline aldı ve Özel Ümit Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü’nün duvarlarını çocuklara moral vermek amacıyla birbirinden güzel resimlerle boyadı.

Tek ilham kaynağı çocuklar

Dunaeva, 15 yıldır Türkiye’de 7,5 yıldır da Eskişehir’de yaşıyor. Çocuklar söz konusu olduğunda içsel olarak her zaman onlar için bir şeyler yapmak istediğini ve bu nedenle hastane yönetimi tarafından kendisine gelen teklifi düşünmeden kabul ettiğini belirten Dunaeva, 20 saatlik bir çalışma sonucu hastane koridorundaki resim çalışmalarını tamamladı. Çocuklara yönelik resimleri ortaya çıkarırken kendisine ilham olan tek şeyin çocuklara duyduğu sonsuz sevgi olduğunun altını çizen Dunaeva, böyle bir çalışmayı düşünüp, kendisinin de bunun bir parçası olmasını sağlayan hastane yönetimine minnet duyduğunu söyledi.

Aileler çok memnun kaldı

Özel Ümit Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler ise, yapılan çalışmanın etkileri ve içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı: “Biz bir süredir çocuk polikliniğini canlandırmak ve renklendirmek istiyorduk. Çocukların randevularını beklerken sıkılmayacakları, koridorda eğlenebilecekleri bir alan oluşturmak açısından Dunaeva’nın resimleri oldukça etkili ve başarılı oldu. Bayram sonrasında hasta kabulüne başlandıktan sonra aileler resimleri görünce çok beğendiler ve bu resimlerin önünde fotoğraf çektirmeye başladılar. Bu bizim için çok kıymetli, çünkü çocukların hastaneye geldiklerinde böyle masalsı bir ortamda vakit geçirmeleri onları mutlu ettiği kadar bizleri de memnun ediyor. Bu harika eserler için Ekaterina Dunaeva’ya teşekkür ediyoruz.”

Bu tür çalışmaların devamının geleceğini de sözlerine ekleyen Özler, böylece insanların akıllarında yer edinmiş soğuk hastane imajını değiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Açıklamaların ardından Özel Ümit Hastanesi İdari Direktörü Oktay Tanrıverdi, emekleri için Ekaterina Dunaeva’ya teşekkür plaketti verdi.

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