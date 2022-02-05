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Çivi ve tellerin eşsiz uyumu

Unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatıyla ilgilenen Mustafa Tekoğul, çivi ve tellerin eşsiz uyumunu kullanarak tahtaları sanat eserine dönüştürüyor.

Kültür Sanat 05.02.2022, 10:02
Çivi ve tellerin eşsiz uyumu

Unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatıyla ilgilenen Mustafa Tekoğul, çivi ve tellerin eşsiz uyumunu kullanarak tahtaları sanat eserine dönüştürüyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Tekoğul, 7 yıldır filografi sanatıyla ilgileniyor. Sabır ve dikkat gerektiren filografi sanatına hobi olarak başlayan Tekoğul, kısa sürede kendisini geliştirdi. Kurum ve okullardan aldığı eğitmenlik teklifi ve öğreticisinin teşvikiyle çeşitli kurumlarda filografi eğitmenliği yapan Tekoğul, atölyesinde de özel dersler veriyor. Hem filografi sanatına katkıda bulunan hem de bu sanatın nesilden nesle aktarılmasını sağlayan Tekoğul, aynı zamanda Filografi Sanatçıları Derneği’nin de başkanlık görevini yürütüyor.

"Gece gündüz çalıştım, çok severek yaptım"

Filografi sanatına hobi olarak başladığını söyleyen Mustafa Tekoğul, "Bütün hayatımı filografi sanatına bağlayarak gece gündüz çalıştım, çok severek yaptım. Filografi sanatını iki sene yaptıktan sonra kurum ve okullardan eğitmenlik teklifi aldım. Eğitimci konumuna gelip gelemediğimi bilemiyordum, bu durumu hocama sordum. O da bana ’Mustafa Bey, siz bir öğrencinin 7 senede geleceği düzeye 2 senede geldiniz’ diyerek beni teşvik etti. 5 sene halk eğitimde ders verdim. Yaşımdan dolayı artık halk eğitimde ders veremiyorum. Sadece atölyemde özel olarak ders verdiğim öğrencilerim var" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hediye etmek üzere Allah’ın 99 isminin çalışmasını yaptık"

Filografi Sanatçıları Derneği’nin kuruluşundan bahseden Tekoğul, "Derneğimizin kuruluşu anlık gelişti. Türkiye genelinde birbirini tanımayan 100 insan ile bir grup oluşturduk. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hediye etmek üzere Allah’ın 99 isminin çalışmasını yaptık. Daha sonra ’Bu çalışmaları bir araya toplayalım, bir dernek kuralım’ dedik. Grup üyeleri ise ’Kocaeli’yi merkez yapalım’ dediler. Öylelikle kuruldu" ifadelerini kullandı.

"Filografi bambaşka bir şey, insanı alıp bir başka aleme götürüyor"

Filografi’nin strese iyi geldiğini belirten Tekoğul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filografi sanatı, asırlar öncesinden yapılan bir sanattır. Doğu da başlayıp Avrupa’ya geçmiş Orta Doğu’da da faaliyetini devam ettirmiş. Filografi uzun süredir yapılmayan bir sanat. Bundan 50 sene önce Saim Devrilmez hocamız bunun tekniğini Türkiye’ye getirmiş. Filografi bambaşka bir şey. İnsanı alıp, bir başka aleme götürüyor. Filografi çok dikkat isteyen, çok zor bir sanat ancak müthiş bir terapidir. Düşünün ki sıkıntılısınız, stres içerisindesiniz bununla uğraştığınızda sizi başka bir aleme götürüyor. 10 yaşından 80 yaşına kadar benim öğrencilerim vardı. Yaklaşık 1000’in üzerinde öğrenciye kurs verdim. KYK’da kız öğrencilerimize ders verdim. Filografinin stres atmak için çok güzel bir sanat olduğunu tüm insanlara söylüyorum. Yüksek dozda depresyon ilacı kullanan 5 kursiyerim vardı. Filografiye başladıktan 6-7 ay sonra ilaç kullanmayı bıraktılar."

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