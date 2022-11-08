Çin’de üretilen porselen eserler ülkenin tarihi dokusuna ışık tutuyor

Çin seramiklerinin yoğun olarak üretildiği bölge Jiangxi eyaletinde geçmiş dönemlerin kültürünün yansıtıldığı seramik eserlerin üretimine devam ediliyor.

Çin’in Jiangxi eyaletinde seramik üretimi devam ediyor. Su kaynakları ve limanlar bulunması nedeniyle seramik üretiminin üssü sayılan eyalette üretilen seramikler bölgenin tarihi kültürünü de yansıtıyor. Çin’de 10’uncu yüzyılda hüküm sürmüş Song Hanedanlığı döneminde başlayan seramikler kalitesiyle de dikkat çekiyor. Bölgede üretilen porselenler Çin’in en müreffeh dönemi olarak anılan Song Hanedanlığı döneminden de izler taşıyor.