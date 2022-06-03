Çin’de "Ejderha Teknesi Festivali" coşkusu

Çin’in Fujian eyaletindeki Xiamen kentinde "Ejderha Teknesi Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Çin’de her yıl gündönümünde kutlanarak 2 bin yıllık bir Çin geleneği haline gelen "Ejderha Teknesi Festivali" coşkusu sürüyor. Festivalde, o güne özel yemekler yenirken, isimlerini teknelerin baş ve uç bölümlerinde yer alan geleneksel Çin ejderha şekillerinden alan Dragon kayıklarıyla yarış düzenlendi. Tayvan Boğazı’nın her iki yakasından 41 takımdan binden fazla kişinin yarıştığı festivalde, takımlar halinde yarışan ekipler hedeflenen varış noktasına diğerlerinden önce varmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Takım üyelerinden bir tanesinin kayığın ön tarafında oturarak, hem ekip arkadaşlarının ritmini koruyacakları hem de konsantrasyonlarını yüksek tutacakları şekilde davul çalması renkli görüntüler oluşturdu.

Çin’de düzenlenen "Ejderha Teknesi Festivali" Cumartesi günü son bulacak.