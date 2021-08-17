“Cimri” sanatseverlerle buluşuyor

Devlet Tiyatrolarının ‘Açık Hava Yaz Oyunları’ uygulaması kapsamında bu hafta Ankara’da ‘Cimri’ adlı oyun sahnelenecek.

Korona virüs salgını sürecinde sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen ‘Açık Hava Yaz Oyunları’ projesi 3 Haziran Perşembe günü perdelerini açmış ve Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen oyunlar sanatseverler tarafından yoğun ilgi görmüştü. Projenin bu haftasında ise Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ‘Cimri’ adlı oyun Macunköy Yerleşkesinde perdelerini açacak.

Jean - Baptiste Poquelin Moliere’in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu’nun dilimize çevirdiği ve Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyun, mal varlığını herkesten esirgeyen ama sempatik tarafı da bulunan bir karakter olan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un canlandırdığı Harpagon’un yaşadıklarını anlatıyor.

Dekor tasarımının Hakan Dündar’a, kostüm tasarımının Funda Karasaç’a müziklerinin Kemal Günüç’e ve ışık tasarımının Osman Uzgören’e ait olduğu oyun 19, 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde akşam saat 21.00’de Macunköy Yerleşkesinde açık havada izlenebilecek. Ankara Devlet Tiyatrosunun ardından Bursa Devlet Tiyatrosu da 26, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde ‘Tarla Kuşuydu’ Juliet adlı oyun ile Açık Hava Yaz Oyunları kapsamında Ankara’da tiyatroseverlerle buluşacak. Açık Hava Yaz Oyunları, Eylül ayının son haftasına kadar birçok oyunu sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.