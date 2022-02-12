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Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bu yıl 7’incisi düzenlenen "Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Buz tutmuş Çıldır Gölü’nde düzenlenen festivale yerli ve yabancı turistler ile çevre illerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür Sanat 12.02.2022, 16:07
Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bu yıl 7’incisi düzenlenen "Çıldır Altın At Kristal Buz Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Buz tutmuş Çıldır Gölü’nde düzenlenen festivale yerli ve yabancı turistler ile çevre illerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

40 santimetre buz üzerinde düzenlenen şölende atlı kızak, rahvan at yarışları, atlı okçuluk yarışı, cirit, buz pateni, kayak yarışları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Renkli görüntülerin sahne olduğu yarışlarda rakipler birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı. Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan şenlikte yaptığı konuşmada, ’’Bu festival benim 3’üncü katıldığım festival ve gerçekten Türkiye’de geleneksel sporlar açısından özellikle ciritimizin, atlı kızağımızın, rahvanımızın, en güzel vitrine çıkartıldığı etkinlik. Dünya çapında bu anlamda aslında özgün. Türkiye’nin bu anlamda biricik festivali. Biz de Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımızla beraber Allah’ın izniyle çok acil bir durum olmadıkça Çıldır’ı her sene ziyaret etmekte kararlıyız, gelmeye devam ediyoruz ve her gelişimizde bu etkinliğin daha da güzelleştiğini, daha çok teveccüh ve katılım gördüğünü görüyoruz. Şimdi gerçekten bundan sonrası bu işin boyutunu, ülke çapında hak ettiği yere getirip ondan sonra artık uluslararası boyuta taşımak. Çünkü gerçekten böylesi dünyada eşsiz mekânlarımız, güzelliklerimiz. Bunları bir de kendi renklerimizle, geleneksel sporlarımızla, kültürümüzle renklendirip sunduğumuz zaman bunu görmek istemeyecek dünyanın milleti yok. Onun için bir yandan biliyorsunuz son yıllarda Doğu Ekspresi şenlendi, çok misafir ağırlıyor. Oradaki tarihi, turistik yerlerimiz bu arada çok güzelleştirildi, ihya edildi ben Kars’a her gelişimde bundan keyif alıyorum. Şimdi Çıldır’da bu anlamda çok ilerliyor. Çıldır’a da her gelişimizde ilerlemeyi görüyoruz, buranın yani bir yandan folkloru bir yandan sporları bir yandan buranın işte kedine has lezzetleri bunların hepsini düşündüğümüz zaman biz bütün kurum ve kuruluşları hatta özel sektörün ilgili şirketlerini de bu festivale, bu bölgeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Buranın turizm potansiyelini görmeye ve değerlendirmeye davet ediyoruz ve bir yandan da geleneksel sporlarımızın tanıtımı için, gençlerimize sevdirilmesi için bu festivalin çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz, bütün katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Buraya gelen bütün vatandaşlarımıza da keyifli anlar yaşamalarını diliyorum ve her sene bütün çevrelerini, tanıdıklarını, eşlerini, dostlarını buraya yönlendirmelerini rica ediyorum.’’ Şeklinde konuştu.

Vali Hüseyin Öner de yaptığı konuşmada, tarihi, coğrafi ve toplumsal açıdan Ardahan’ın önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Vali Öner konuşmasına şöyle devam etti: ’’Çıldır Gölü ilimizin, Kuzey Anadolu’nun en önemli değerlerinden biri. Doğal bir set gölü. Türkiye’nin donma özelliğine sahip en büyük gölü. Son yıllarda icrasını yaptığımız bu festivalinde tanıtımında çok etkisinin olduğu yıldızı parlayan, bilinirliği artan bir değer. Ardahan’da kış turizmi denilince büyük heyecan uyandıran, keşfetme duygusunu ortaya çıkaran, extrem sporları çağrıştıran Çıldır Gölü, ulusal anlamda da ilk akla gelen yerlerden biri olma konumundadır. Kış turizmi alanında günden güne önemi artan Çıldır Gölünün uluslararası düzeyde de tanınması ve şehrimizin, bölgemizin, tanıtımına, gelişimine vesile olması için bazı tasavvurlarımız, planlarımız var. Çıldır Gölü, UNESCO kriterlerine göre "Üstün doğal bir fenomeni veya istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip alanlar" kriterine uymaktadır. Bu güzelliği münasebetiyle Çıldır Gölünü UNESCO Dünya miras listesine aldırmak için ilimizin paydaşları ile müracaatta bulunacağız. Bunu başarabilirsek Çıldır gölünün ünü Türkiye sınırlarını aşar.

Çıldır gölüne uluslararası nitelik kazandırılması hâlinde, üzerinde ve çevresinde; spor kampları ve uluslararası buz rallisi, buz otelleri, uluslararası buz pateni yarışmaları vb. etkinlikler yapılabilir ve bu suretle Çıldır gölünün tanıtımında çok katkısı olan festivalimiz de gerçekten uluslararası bir nitelik kazanır’’.

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