CHP Lideri Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay’ın açılışına katıldı

EXPO 2021’in resmi açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye için medeniyetlerin beşiği diyoruz ancak bunu bir kente indirgediğimizde o kentin Hatay olduğunu biliyoruz” dedi.

"Medeniyetler Bahçesi" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay organizasyonunun açılışı gerçekleştirildi. Antakya Karaksı mevkisindeki EXPO Alanı’nda düzenlenen etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve müzik dinletisiyle başladı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra iller bahçeleri, medeniyetler bahçesi ve biyolojik göleti gezip ilgililerden bilgi aldı. Ardından EXPO’nun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Çin ve Avustralya’nın önünde EXPO’yu kazandıklarını belirterek, “Dinlenmemek üzere yola çıkan insanlar asla yorulmazlar. Arkadaşlarımız 2 yıldır gece gündüz çalıştılar. Bu yola çıkarken hayal satmadık, hayal de görmedik. Bu yolda Hatay’ın güzelliklerini dünyaya tanıtmak istedik” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Hatay’ın tarih, kültür, yemek ve birçok konuda zengin olduğunu belirterek, “Türkiye için medeniyetlerin beşiği diyoruz ancak bunu bir kente indirgediğimizde o kentin Hatay olduğunu biliyoruz. Belki küçük bir coğrafya ama çok zengin bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Tahmin ediyorum ki EXPO 2021 bu zenginlikten dolayı Hatay’a verildi” ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın azim ve kararlılık gösterdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Elbette ki bu tek başına verilen mücadele ama bu mücadelenin arkasında azim ve kararlılık var. Bu yolda azim ve kararlılıkla mücadele edince sonucu almış oldu. Bu güzel yapıyı gezdim. Büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı güzel katkılar var. Yemeğimizi yerken medeniyetler korosunu dinledik. Bu mekan aslında kalıcı, Hatay’a nefes aldıran bir mekan. Belki de yeşilin bütün tonlarını burada bulabilecekler” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Kararlılık sadece Hatay Büyükşehir Belediyemizde değil diğer belediye başkanlarımızın da aynı kararlılıkla yürüdüğünü belirtmek isteriz. Biz engelleri aşmayı biliyoruz ve engelleri aşmayı biliyoruz. Hangi engeli çıkartırlarsa çıkartsınlar Türkiye’yi aydınlığa çıkartmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

Açılışa CHP parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı ülkelerin Ankara Büyükelçileri, yerli ve yabancı misafirler katıldı.