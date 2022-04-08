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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalleli vatandaşlarla iftar yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi’nin binlerce ilçe sakinini aynı sofrada buluşturan mahalle iftarına konuk oldu.

Kültür Sanat 08.04.2022, 12:39 08.04.2022, 12:48
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalleli vatandaşlarla iftar yaptı

Pandemi nedeniyle toplu iftarlara verilen iki yıl aranın ardından Yenimahalle’de açık hava mahalle iftarları

yeniden başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi’nin binlerce ilçe sakinini aynı sofrada buluşturan mahalle iftarına konuk oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde ilki Batıkent Kapalı Pazaryerinde yapılan mahalle iftarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları, Ankara Milletvekilleri, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı, PM Üyeleri, CHP İl Başkanı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, siyasi parti temsilcileri, Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve 2 binden fazla Batıkentli katıldı. Hafız Ali Tel ve Fazlı Çoban’ın ilahileri ile başlayan iftar programında Kuran tilaveti ve dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

Kılıçdaroğlu: “Bütün sorunları birlikte aşacağız”

Yenimahalleliler ile birlikte iftar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun. Ramazan çok önemli bir ay. Barışa, sevgiye, dostluğa, kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir aydayız. Biliyorum çok sorunlarımız var ama bu sorunların tamamını aşacağız. Kendimize güveneceğiz. Dostluğumuza, kardeşliğimize güveneceğiz ve biz bütün sorunları aşacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Her evde bereketin, huzurun olmasını, kucaklaşmayı arzu ediyoruz ve bu arzumuzu da inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yaşar: “Ramazan Ayı bizim dinimizin en önemli ayıdır”

Yaptığı konuşmayla vatandaşları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da, “Geleneksel hale getirdiğimiz mahalle iftarlarımızda yeniden sizlerle olmaktan onur duyuyorum. Ramazan Ayı bizim dinimizin en önemli ayıdır. Ramazan Ayı birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma ayıdır. Bu mübarek ayda kin ve nefretten uzak durmalıyız. Birbirimize daha saygılı, merhametle yaklaşmalıyız. Bu Ramazanın birliğimize, kardeşliğimize, hemşerilik bilincinin artmasına vesile olmasını, tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların, kıldığımız namazların, yapılan hayırların kabul olmasını diliyorum” diye konuştu.

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