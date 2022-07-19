Çeyrek asırdır ‘Düzele’ çalarak halaylara renk katıyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Recep Özer, 27 yıldır alın teri dökerek yaptığı ve bölgede ’Düzele’ ismi verilen üflemeli çalgıyla bir yandan ailesinin geçimini sağlıyor bir yandan da yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatmaya çalışıyor.

İran ve Irak’a komşu olan Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Recep Özer, ’Düzele’ ismi verilen üflemeli çalgıyı 27 yıldır kendi elleriyle bin bir emek sarf ederek üretiyor. Şemdinli’de yapılan düğünlerde ve halk oyunları yarışmalarına katılan ekipler için düzele çalan Recep Özer, yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşattığını belirtti. Özer, "Düzelenin sesi halaya heyecan ve renk katıyor. Bugün bile düğünlerde bölgedeki orkestralar halaya duran vatandaşları coşturmak için bu enstrümanın sesini kullanıyor. Biz Şemdinli’de şu an 3 kişi düzele çalabiliyoruz” dedi.

"Bu sanatın yok olmasına gönlüm el vermiyor"

Üretimini kendi evinde temin ettiği kamışla yapan Özer, “İmkan verilmesi durumunda Hakkari ve ilçelerinde düzele kursları açarak bu enstrümanın kaybolmamasına katkıda bulunmak istiyorum. Eskiden bölge illerindeki düğünlerde düzele, davul-zurna ve def gibi enstrümanlar çalınırdı. Şemdinli ilçemizde düzeleye ilgi daha fazlaydı. Bugün Hakkari ve ilçelerinde bu üflemeli çalgının bir kursu olmaması üzücüdür” ifadelerini kullandı.

11 nüfuslu ailesi ile birlikte yaşadığını belirten Özer, "Yıllardır ailemi bu müzik aletini çalarak geçindiriyorum. Şu an başka geçim kaynağım yok. Evimde ürettiğim düzelelerin tanesini 300 liradan satıyorum” şeklinde konuştu.