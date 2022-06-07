Ceylan Ertem, ‘Cuma İş Çıkışı’nda Sezen Aksu şarkılarını seslendirecek

İş Sanat’ın ’Cuma İş Çıkışı’ açık hava konserleri, 10 Haziran’da Ceylan Ertem ‘Sezen Aksu Tribute’ konseri ile devam edecek.

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde ücretsiz düzenlediği ‘Cuma İş Çıkışı’ açık hava konserleri 10 Haziran’da Ceylan Ertem ‘Sezen Aksu Tribute’ konseri ile devam ediyor. Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan ve geçtiğimiz sezon yoğun ilgi gören ‘Cuma İş Çıkışı’ konserinde Ceylan Ertem, Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

İş Sanat’ın ücretsiz Cuma İş Çıkışı konserleri bu sezon da saat 18.00’de başlayacak.

17 Haziran’da ‘Cuma İş Çıkışı’nda ise İzmir Kültürpark’ta 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyerek sunan Hey! Douglas sahne alacak. 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konser ile devam edecek.