'Çevrimiçi Gülmece' okurlarıyla buluştu

Derleme kitapta covid-19 sürecinde okulların kapanmasının ve uzaktan eğitime geçilmesinin çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve bedensel gelişim boyutlarına olan etkileri çocuk edebiyatıyla uğraşan yetişkinlerin mizahi öyküleriyle yansıtıldı. Kitap, yaşanan felaketin çocuk penceresinden kavranmasına, edebiyatın dönüştürücü ve estetik gücünü katarak katkı koymak, çocuk ve genç okurlarına mizahi bakış açısını sunma amacıyla hazırlandı.

Eksi 18 Edebiyat Topluğu üyesi otuz yazar tarafından 8-12 yaş çocukları için hazırlanan kitap, topluluğun kurucusu İzmirli eğitimci/yazar Nevzat Süer Sezgin ve eğitim girişimcisi Yusuf Çağlayan tarafından projelendirilerek derlendi. Yakın Kitabevi tarafından yayınlanan kitabın imza ve tanıtım gününde, yayınevinin etkinlik alanında İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinden bir araya gelen yazarlar, çocuk ve gençlerle buluşarak kitaplarını imzaladı.

Yetmişten fazla yazar, çizer, editör ve adaylarının katılımı ile 2020 yılı sonlarında kurulan Eksi 18 Edebiyat Topluluğu, on sekiz yaş altındaki bireyler için nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı yapıtları üretmeyi amaçlıyor. Çeşitli temalara odaklanan derleme kitaplar, Kıpırtı Çocuk Dergisi yayımlayan ve çeşitli projeler gerçekleştiren toplulukla ilgili bilgi www.eksi18edebiyat.org alan adlı web sitesinden alınabiliyor.