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Çevreci çocuklar Kızılcahamam’da doyasıya eğlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevre Müfettişi etkinliği Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.

Kültür Sanat 13.09.2021, 00:53
Çevreci çocuklar Kızılcahamam’da doyasıya eğlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevre Müfettişi etkinliği Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.


Kızılcahamam Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksinde gerçekleştirilen Çevre Müfettişleri etkinliğine Kızılcahamam’ın çevre Müfettişleri ve çok sayıda çocuk katıldı.


Etkinliğe katılan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “ Türkiye’nin Sıfır Atık İlk Pilot İlçesi Kızılcahamam’ımız bugün çocuklarımız için çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından düzenlenen Çevre Müfettişi etkinliğimizde evlatlarımız birbirinden keyifli aktiviteler ile keyifli saatler geçirdi. Bizler de evlatlarımızın bu sevincine ortak olmak için etkinliğe katıldık. Sıfır Atık’ın artık marka ilçesi olan Kızılcahamam’ımız da bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz” dedi.


Etkinlikte çeşitli yarışmalar, eğlenceler gösterile ve hediyeler dağıtıldı. Etkinlikten memnun kalan çocuklar çevre müfettişi olmaktan onur ve gurur duyduklarını ifa ettiler.

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