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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tekirdağ’da 4 mağara tescilledi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 4 adet mağara tescil edildi.

Kültür Sanat 28.01.2021, 16:03
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tekirdağ’da 4 mağara tescilledi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 4 adet mağara tescil edildi.

Tekirdağ’da farklı statüler altında korunan ve henüz koruma altına alınmamış özellikleri, güzellikleri pek fazla bilinmeyen mağaralar bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Doğal mağaralarda araştırmalar yapılarak mağaraların jeolojik, ekolojik özellikleri tespit edildi. Mağaraların her birinin tabiat varlığı olarak tescil edilmesi, koruma altına alınması yönünde başlatıldı.

2020 yılında Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan mağaraların yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerin durumu Bakanlık tarafından “Trakya Bölgesi ile Marmara Bölgesi’nde Yer Alan Bazı Mağaraların Araştırılması” Projesi kapsamında adı geçen mağara oluşumlarına ilişkin araştırma raporlarının hazırlandı.

Araştırma raporlarda bilimsel, jeolojik-jeomorfolojik, ekolojik açıdan değerli, doğal oluşumlar ve görsel zenginlikler içeren, insan yararı açısından turizm veya farklı amaçlarla kullanım faaliyetlerine uygunluk arz eden mağaraların sınırları belirlendi. Araştırmalarda, daha sonra “Mağara Koruma Alanı” belirlenerek, alana ilişkin Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nca uygun görülerek Bakanlığa gönderildi.

Bakanlıkça, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109 uncu maddesi 1 inci fıkrası (b) bendi uyarınca koruma alanı sınırları belirtilen mağaranın tabiat varlığı olarak tescili yapıldı.

Tekirdağ’ın Saray İlçesine bağlı Bahçeköy Mahallesinde tescil edilen mağaralar şöyle: Ceneviz 1 Mağarası B Grubu, Ceneviz 2 Mağarası A Grubu, Ceneviz 3 Mağarası B Grubu, Saklısu Mağarası C Grubu.”
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