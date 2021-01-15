CES 2021 sahnesinde genç bir Türk
Amerika’nın önde gelen dijital pazarlama ajanslarından Performics’in Stratejiden Sorumlu Başkanı Burcu Ağma, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show’da(CES 2021) yapay zekâ ve pazarlama konulu bir konuşma yaptı.
Her yıl Ocak ayında Las Vegas, Nevada’da düzenlenen en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak geniş kitlelerin takip ettiği Consumer Electronics Show (CES 2021),bu yıl sahnesinde genç bir Türk’ü ağırladı. Pandemi nedeniyle ilk defa dijital ortamda yapılan ve yeni nesil teknoloji ürünlerinin görücüye çıktığı etkinlikte, yapay zekâ ile pazarlama yöntemlerinin geleceği hakkında bilgi veren genç bir Türk dikkat çekti. Amerika’da Fortune 500 müşterilerinin üst düzey yöneticilerine strateji danışmanlığı veren Burcu Ağma, CES’te Northwestern Üniversitesi ile ortak yaptığı araştırmaları ve sonucunda kurguladığı algoritmaları anlattı.
Takımıyla birlikte yazdığı algoritmalarla müşterilerin arama motorlarında kullandığı kelimelerden ürün satın almaya olan psikolojik uzaklığını hesaplayan Burcu Ağma, bu sene yaptıkları yeni araştırmayla beraber müşterilerin bir sonraki adımda hangi ürüne veya servise ihtiyacı olabileceğini de öngörebildiklerini açıkladı.
Teknoloji devlerinin ürün tanıtımlarına ev sahipliği yapan CES fuarı, hafta boyunca devam edecek.
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