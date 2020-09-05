Cenk Erdoğan'ın yeni albümü "Arıyorum Hâlâ"

Besteci ve perdesiz gitar sanatçısı Cenk Erdoğan’ın karantina günlerinden esinlenerek bestelediği müziklerden oluşan yedinci albümü dinleyicisiyle buluştu.

International Guitar Night projesi ile 2019- 2020 yıllarında Avrupa, Amerika ve Kanada’da 88 solo konser veren Cenk Erdoğan, karantina sürecinde üretmeye devam etti. Son turnesi sonrası yaşadığı korona günlerinde adeta bir günlük misali yeni müzikler besteledi. Bu yepyeni besteleri “Arıyorum Hâlâ” adını verdiği albümde bir araya getirdi. Solo gitar bestelerinden oluşan müziklerde besteci ve prodüktör tarafını daha fazla ortaya koyan sanatçı sekiz beste ve bir Neşet Ertaş düzenlemesi ile albümünü oluşturdu. Albüm sanatçının kendi stüdyosunda kaydedildi ve mixlendi. Mastering’i Doruk Okuyucu, kapak tasarımı ise Anıl Sam tarafından yapıldı.

Cenk Erdoğan Arıyorum Hâlâ’yı şöyle tanımlıyor: “İçinde yaşadığımız dönem bir besteci için bulunmaz bir fırsattı. Mecburen eve kapanıp kendimi dinledim. Doğayı gözlemledim. Her gün sokaktaki çukurlardan çiçeklerin hızla büyümesini takip ettim. İstanbul’un aslında ne kadar sessiz olabildiğini ve buna ne kadar özlem duyduğumu fark ettim. Yaşadığım zorunlu içe dönüşü müzikle seslendirmeye ve çoğalmaya çalıştım. Kısacası ‘Arıyorum Hâlâ’ bir çıkış yolu.”

Cenk Erdoğan’ın yepyeni albümü Arıyorum Hâlâ, Coşkun Karademir prodüktörlüğünde CK Music Production etiketiyle 4 Eylül’de tüm platformlarda yer aldı.

Albü m K ünyesi:

1-Yıldız - 5.04

2-Gölge - 4.49

3-Gel Yanıma - 4.47

4-Revan - 5.16

5- Olan Oldu - 5.07

6- Ova - 4.50

7-Kelebek Nefesi - 5.43

8-Kum Tanesi - 3.16

9-Sarı Sabır - 3.04

Total: 40.36