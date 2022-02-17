İlkadım Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek ‘Cemal Safi Şiir Yarışması’nın başvuruları başladı.

İlkadım Belediyesi tarafından kültür sanat ve edebiyat hayatını pekiştirmek ve özendirmek amacıyla düzenlenen geleneksel şiir yarışması bu senede gerçekleştirilecek. Serbest dalda başvurularının yapılacağı ödüllü şiir yarışmasında; hece ve vezin ölçüsünde 36 mısralık şiirlerle başvuru yapılabilecek. Cemal Safi 2021 yarışmasında derece alan (1, 2 ve 3. olan) şairlerin ve şiirlerinin kabul görmeyeceği şiir yarışmasında birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek. Bu sene 3 kişiye ise mansiyon ödülleri verilecek. 2 bin 500 TL ve 2 adet Türk dünyası özel ödülü olarak belirlenen mansiyon ödülleriyle birlikte toplamda 27 bin 500 TL, yarışmacılara teşvik ve destek amacıyla armağan edilecek. İlginin yoğun olacağı düşünülen ödüllü şiir yarışması son başvuru tarihi 17 Nisan 2022 olarak duyurulan yarışma ile ilgili başvuru işlemi ve detaylı bilgilere İlkadım Belediyesi mail adresinden yapılıyor.

“Vefa borcumuz var”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Türkiye’ye mal olmuş usta bir şairimizin adını yaşatmak ve hafızalarda kalmasını sağlamak için geleneksel hale getirdiğimiz şiir yarışmaları ile gençlerimize ve çocuklarımıza Cemal Safi’yi tanıma şansı vermiş oluyoruz. Bizlerin hayatına şiirleri ile dokunan ve toplum tarafından beğeni kazanan sanatçılarımıza bir vefa borcumuz var. Bizler de bu borcumuzu, adını yaşatarak ödemek istiyoruz” diye konuştu.

Jüri üyeleri belli oldu

İlkadım Belediyesi bünyesinde düzenlenen Cemal Safi 3. Şiir Yarışması’nın seçici heyetiyse şu kişilerden oluşuyor:

OMÜ TDE Blm. Üyesi Prof. Dr. Şahin Köktürk, SAMÜ TDE Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Keskin, GŞÜ Türk Dili Blm. Öğr. Görevlisi Talat Ülker, Şair/Eğitimci Sündüs Arslan Akça, Samsun kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, Şair/Yazar Zekeriya Çavuşoğlu, Halk Âşığı/Şair Mustafa Bilir (Âşık Obalı), Şair/Başmühendis Kenan Yavuzarslan, , İlkadım Bld. Bşk. Yard. Şerif Mırık.