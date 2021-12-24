Cem Yılmaz’ın Yeni Filmi Galata Canavarları’nın Konusu Nedir?

Cem Yılmaz dün akşam Twitter hesabından “Oldu olacak 2023’de izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!” ifadesini kullanarak yeni filminin İngilizce ve Türkçe afişlerini paylaştı. Galata Canavarları adlı filmin afişinde slogan olarak “İstanbul’u allak bullak eden sanaatkar cinayetlerinin hikayesi” yazıyor. İşte filmin detaylar…

YENİ FİLMİN KONUSU NEDİR?

Cem Yılmaz 2019 yılında verdiği bir demeçte Yahşi Batı filminin devam filmlerinin geleceğini haber vererek hikayelerinin hazır olduğunu söylemişti. Herkes, Galata Canavarları’nın bir devam filmi olduğunu düşünüyor.

Aynı demetçe devam filmlerinden birinin sanatçıları öldüren bir seri katili anlatacağı da konuşulmuştu. Buna göre Galata Canavarları filminde eski İstanbul’da sanatkaarları öldüren bir seri katil ya da katiller anlatılacak. Yahşi Batı filmi izleyicilerden tam not almıştı. Devam filmleri merakla bekleniyordu. Cem Yılmaz yeni filmin 2023 yılında geleceğini söyledi.

KADRODA KİMLER VAR?

Yahşi Batı’nın devam filmi olduğu düşünülen Galata Canavarları’nda da Cem Yılmaz filmlerinin kemik oyuncu kadrosu yer alacak gibi görünüyor.

Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur ve Can Yılmaz’ın yeni filmde de rol alacağı düşünülüyor. Yahşi Batı’da başrollerden biri olan Demet Evgar’ın devam filminde olup olmayacağı merak konusu. Filmlerinde kemik kadrosunun yanında yeni bir kadın karakterle çalışan Cem Yılmaz’ın yine Evgar ile çalışıp çalışmayacağı heyecanla bekleniyor.

Cem Yılmaz’ın yakında Netflix üzerinde yayınlanacak olan filmi Erşan Kuneri’de Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi kadın oyuncular yer alıyor. Galata Canavarları’nın yeni kadın karakteri bu üç isimden biri olabilir.

GALATA CANAVARI: BIÇAKÇI PETRİ

Cem Yılmaz’ın afişini yayımladığı Galata Canavarları filminin ardından Galata Canavarı lakaplı eski İstanbul seri katili akıllara geldi. Filmde yer alacak seri katil ya da katillerin bu tarihi karakteri canlandıracağı düşünülüyor. Peki, Galata Canavarı kimdir?

Bıçakçı Petri ya da bilinen adıyla Galata Canavarı, İstanbul’un bilinen ilk seri katillerinden biri. 19. Yüzyılda bu isimle nam salan Petri, Rum asıllı bir kabadayı. İsminin başına Bıçakçı sıfatını alışı boşa değil. Anlatılana göre Petri, hedefindekinin tam kalbine bıçağı sapladığı için böyle anılıyor. Onun “Onikiler” adıyla bilinen eski kabadayı grubunun en ünlü ismi olduğu söyleniyor.

Bıçakçı Petri küçükken zorbalığa uğradığından kendini korumak amaçlı öldürdüğü bir kaptanın ardından bütün kötülerden intikam almaya karar veriyor. 24 – 25 yaşlarında olduğu söylenen Bıçakçı Petri’nin çok yakışıklığı bir adam olduğu da konuşulanlar arasında. Aşık olduğu Kantocu Peruz’un sevgilisini de tam kalbinden bıçaklıyor Galata Canavarı.

20 – 25 kişiyi bu şekilde öldüren Bıçakçı Petri, polis tarafından bir türlü yakalanamıyor. Önüne çıkan herkesi deviren Galata Canavarı artık kan davalı olduğu kaptanın ailesinden son kalan iki çocuk tarafından tuzağa düşürülüp yakalanıyor ve kendi silahıyla tam kalbinden bıçaklanarak öldürülüyor.

Cem Yılmaz'ın yeni filminde de bu karakterden esinlenildiği düşünülüyor. 2023 tarihli film merakla bekleniyor.