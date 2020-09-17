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Cem Yılmaz, Zorlu PSM’de gösterilerine yeniden başlıyor

CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus biletleri 17 Eylül Perşembe saat 11.00’da satışta!

Kültür Sanat 17.09.2020, 09:51
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Cem Yılmaz, Zorlu PSM’de gösterilerine yeniden başlıyor

Fiziki mesafeli ve hijyen önlemleriyle yeni sezonunda sanatseverleri ağırlamaya başlayan Zorlu PSM’de, geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan Cem Yılmaz’ın son şovu ‘CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus’ yeniden izleyicisiyle buluşuyor.

Pandeminin etkilerinden dolayı mekandaki etkinliklerini 13 Mart’ta durduran ve 7’inci sezonunu dijital etkinliklerle tamamlayan Zorlu PSM, dünyanın dört bir yanında 5.000’in üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz’ın ‘CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum – Plus’ şovunu yeni sezonda da Zorlu PSM seyircisiyle buluşturuyor.

2020 gösterilerinin tümü satışa açılıyor.

“#MESAFELİAMABİRLİKTE” mottosuyla başlayan 8. sezonu boyunca seyirciyle buluşacak ‘CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum – Plus’ın 2020 biletleri, 17 Eylül Perşembe günü saat 11.00'dan itibaren passo.com.tr üzerinden ve Zorlu PSM gişelerinden temassız ödeme imkanı ile güvenle satın alınabilecek.

CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus tarihleri şöyle;

5 Ekim 2020 Pazartesi 21.00

6 Ekim 2020 Salı 21.00

27 Ekim 2020 Salı 21.00

28 Ekim 2020 Çarşamba 21.00

2 Kasım 2020 Pazartesi 21.00

3 Kasım 2020 Salı 21.00

4 Kasım 2020 Çarşamba 21.00

23 Kasım 2020 Pazartesi 21.00

24 Kasım 2020 Salı 21.00

25 Kasım 2020 Çarşamba 21.00

2 Aralık 2020 Çarşamba 21.00

3 Aralık 2020 Perşembe 21.00

14 Aralık 2020 Pazartesi 21.00

15 Aralık 2020 Salı 21.00

28 Aralık 2020 Pazartesi 21.00

29 Aralık 2020 Salı 21.00

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