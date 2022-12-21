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Cem Adrian İş Sanat’ta sahne aldı
Cem Adrian ’Solmayan Şarkılar’ albümüyle İş Sanat’ta sahne aldı.
Kültür Sanat 21.12.2022, 12:31
Cem Adrian ’Solmayan Şarkılar’ albümüyle İş Sanat’ta sahne aldı.
Cem Adrian, İş Sanat için hazırladığı özel projede tamamı Türk sanat müziğinden oluşan bir repertuvarla dinleyicilerle buluştu. 2020 yılında çıkardığı Solmayan Şarkılar albümünden şarkıları ilk kez sahnede seslendiren Cem Adrian’a konserde Serkan Mesut Halili (Kanun), Enver Mete Aslan (Ud), Sercan Halili (İstanbul kemençesi), Volkan Ertem (Viyolonsel), Türker Çolak (perküsyon) eşlik etti. Biletleri aylar önce tükenen konserde Duydum ki Unutmuşsun, Fikrimin İnce Gülü, Nasıl Geçti Habersiz gibi şarkıları seslendiren Cem Adrian’ı izleyiciler ayakta alkışladı.