Çekya’nın 3 kaplıca şehri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde

Çekya’nın kaplıca şehirlerinden Marianske Lazne, Frantiskovy Lazne ve Atatürk’ün 1 ay kaldığı Karlovy Vary, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alındı.

Dünya Mirası Komitesi’nin Çin’in Fuzhou kentinde düzenlenen 44. oturumunda Çekya’nın Batı Bohemya bölgesinde bulunan ve kaplıca üçgeni olarak bilinen Karlovy Vary, Marianske Lazne ve Frantiskovy Lazne şehirlerinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmasına karar verildi. Çekya’nın 3 kaplıca şehrinin dışında Almanya’dan Bad Ems ve Bad Kissingen, Belçika’dan Spa, Fransa’dan Vichy, İtalya’dan Montecatini Terme, Avusturya’dan Baden ve İngiltere’den Bath kaplıca şehirlerinin de listeye alındığı açıklandı.

7 ülke ortak başvuruda bulundu

Belçika, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık ve Çekya’dan bakanlıklar, ilgili kurumlar ve uzmanlardan oluşan konsorsiyum tarafından ortaklaşa düzenlenen proje ile adaylık başvurusunda bulunuldu. Projenin danışmanlığı Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS tarafından yürütülürken, başvuruda kaplıca kentlerinin istisnai mimarisi ve balneolojik prosedürler olmak üzere 2 önemli kriter vurgulandı.

“Çekya, tüm projenin koordinatör ülkesi”

Çekya Kültür Bakanı Lubomir Zaoralek yaptığı açıklamada, "Proje, 7 ülkedeki bakanlıklar, kurumlar ve uzmanlar arasındaki uluslararası işbirliğinin mükemmel bir örneğidir. Bu projeye zorlu hazırlık sürecinde mali olarak destek veren söz konusu şehirlerin belediye başkanlarına verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Çekya’nın tüm projenin koordinatörü olmasından ve projeyi katılımcı Avrupa ülkelerinin lideri olarak başarıyla yönlendirmesinden gurur duyuyorum” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk de Karlovy Vary’ye gitmişti

Çekya’nın listeye alınan 3 şehrinden biri olan Karlovy Vary, dünyaca ünlü siyasetçi ve sanatçılar tarafından ziyaret ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk, 1918 yılında böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle gittiği Viyana’da doktorunun tavsiyesi üzerine Karlovy Vary’e gelmiş, burada yaklaşık 1 ay kalmıştı.