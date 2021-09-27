banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
Galatasaray ligde 4 maç sonra kazandı
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi
Fenerbahçe işi ilk yarıda bitirdi

Çekmeköylüler Ekin Uzunlar ve Edis konserleriyle coştu

Çekmeköy Belediyesi tarafından, Kent Parkı’nda gerçekleştirilen dev konserde Edis ve Ekin Uzunlar sahne aldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde düzenlenen konsere katılan çok sayıda Çekmeköylü, müzik ziyafeti yaşadı.

Kültür Sanat 27.09.2021, 09:44
Çekmeköylüler Ekin Uzunlar ve Edis konserleriyle coştu

Çekmeköy Belediyesi tarafından, Kent Parkı’nda gerçekleştirilen dev konserde Edis ve Ekin Uzunlar sahne aldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde düzenlenen konsere katılan çok sayıda Çekmeköylü, müzik ziyafeti yaşadı.

Çekmeköy Belediyesi önünde bulunan Kent parkında düzenlenen konserlerde çok sayıda Çekmeköylü doyasıya eğlendi. Konserde Ekin Uzunlar ve Edis sahne aldı. Başkan Poyraz, sahnede yaptığı konuşmasının ardından Ekin Uzunlar’a çiçek ve plaket takdim etti.

Başkan Poyraz, “Bu yaz birbirinden renkli ve eğlenceli organizasyonlarla karşınızda olduk. Geçtiğimiz hafta Grup İmera ve Sevcan Orhan gibi sevilen isimleri sizlerle buluşturduk. Bugün de yine kıymetli iki ismi sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çiçeği ve plaketi sizin adınıza sanatçılarımıza veriyorum” dedi.

Konser alanında korona virüs sebebiyle sıkı tedbirler alındı. Pandemi kuralları gereği aşı sürecini tamamlamış ya da son 48 saatte PCR testi yaptırmış vatandaşlar konser alanına giriş yapabildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0