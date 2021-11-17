Çekmeköy Belediyesi, Tam Bana Göre Festivali’nde yerini aldı

Çekmeköy Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde açtığı stantta hünerlerini sergiliyor.

Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlere yönelik birçok bilim, kültür ve sanat etkinliğine sahne olacak festivalde Çekmeköy Belediyesi de yer aldı. Çekmeköy, açtığı stantta birçok ziyaretçiyi ağırlayarak, hünerlerini sergiledi.

Çekmeköy Belediyesi’nin standında belediyenin yaptığı birçok çalışma tanıtıldı. Özellikle gençler için yapılan projelerin sunumları gerçekleştirildi. Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar, festival hakkında yaptığı değerlendirmede, “Çekmeköy Belediyesi olarak burada birçok projeyle gençlerimizi buluşturuyoruz. Avrupa Birliği’nden fonlanan, gençlerimizi, akademisyenlerimizi daha çok fikirlerini dünyayla, diğer ülkelerle paylaşmaya, yeni ve genç jenerasyonlara yeni bir inovasyon projesiyle buradayız. Çekmeköy’de gençlerimizle beraber oyun yazılımı programıyla gençlerimize yerli ve milli yazılım ile yapılan oyunu tanıtıyoruz” dedi.

Tam Bana Göre Festivali 21 Kasım’a kadar devam edecek.