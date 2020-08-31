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“Cehennem Deresi’nde cennet yaşanıyor” projesi tepki topladı

ARTVİN’DE DOĞAL GÜZELLİĞİYLE ÜNLÜ CEHENNEM DERESİ KANYONU’NUN İKİ YAKASINI BİRLEŞTİRECEK OLAN CAM KÖPRÜ VE SOSYAL TESİSLERİN DE İÇİN YER ALDIĞI “CEHENNEM DERESİNDE CENNET YAŞANIYOR” İSİMLİ PROJE TEPKİ TOPLADI.

Kültür Sanat 31.08.2020, 08:53
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“Cehennem Deresi’nde cennet yaşanıyor” projesi tepki topladı

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu’nun iki yakasını birleştirecek olan cam köprü ve sosyal tesislerinde için yer aldığı “Cehennem Deresi’nde cennet yaşanıyor” isimli proje bazı vatandaşlar tarafından tepki topladı.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki bulunan doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu’nun, turizme kazandırılması için Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde başlatılan çalışma kapsamında, “Cehennem Deresi’nde cennet yaşanıyor” isimli bir proje hazırlandı. Yapılacak proje kapsamında 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile dünyanın ve Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan kanyonun çevresinde gezi ve yürüyüş yolları planlanıyor. Kanyonun iki yakası ayrıca inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Proje etap etap ihaleye çıkarken, Cehennem Deresi Kanyonu, turistler için cazip hale de getirilmesi hedefleniyor. Projenin inşaatı devam ederken, kanyonun üst bölgesinde bulunan taş duvarları gören bazı bölge halkı projeye tepki gösterdi.

“İnsanlar kanyonun doğal halini görmek için buraya geliyor”

Ardanuç ilçesinde esnaflık yapan aynı zamanda mimar olan Kamile Kaya, yaptığı açıklamada "İlçemizin doğal sit alanı olan Cehennem deresi kanyonu dünyanın sayılı kanyonlarından biri. Teknik olarak ne kadar doğru bilmiyorum ama dünyanın ikinci büyük kanyonu olduğu söyleniyor. Turist buraya doğal dokusunu görmek için geliyor, biz oysa bunun mevcut halini bozduk ve bozmaya devam ediyoruz. Ben çok rahatsızım bu konudan. Yapılacaksa eğer bu proje sit alanı içerisinde değil farklı bir bölgede yapılsın. Derenin yatağını değiştirip yol yapıp park alanı oluşturmak imara açmak bunların olmaması gerekiyor. İnsanlar doğal halini merak edip gelip görmek istiyorlar. Bozulmuş halinin neyini görmek isteyecekler ki. Burayı böyle görünce kahroldum. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum tanıtım fotoğraflarında daha farklı görmüştüm. Ne yazık ki mahvolmuş bir durumda. Ağlamamak için zor tutuyorum kendimi şu anda. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor. Bu haliyle dahi bir an önce bırakılması gerekiyor” dedi.

Bölge halkından Gürsel Kaya ise yaptığı açıklamada “İnsanlar burayı o doğal haliyle görmek istiyorlar ama günümüzde kale gibi surlarla çevrilmiş durumda. ’Turizme açacağız’ diye böyle bir proje yaptıklarını söylüyorlar. Ama insanların buraya gelmelerinin amacı bu surları inşaatı görmek değil, bu kanyonun doğal yapısını görmek. Burada esas görülmesi gereken yer Cehennem deresinin doğal yapısıdır, o yapıyı bozmamaya itina gösterilmeliydi. Elbette turizm amaçlı faaliyetler gerçekleştirilmelidir Artvin’e Ardanuç’a turistler gelmelidir ama geldiklerinde tahrip olan bir doğayı gezmemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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