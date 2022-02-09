Çat kapı sınıflara giren tiyatrocular kurtuluş mücadelesini anlattı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, lise ve dengi okullara çat kapı girerek öğrencilere kentin kurtuluş mücadelesini anlatan olayları tiyatroyla aktarıyor.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, il genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, kentteki okullara giderek öğrencilere kurtuluş mücadelesinde yaşanan hadiseleri anlatıyor.

Öğrencilerin ders işlediği anda sınıfa giren Fransız askerini canlandıran oyuncu, Fransızların yapacaklarını anlatıyor. Fransız askerinin ardından sınıfa giren Arslanbey ise Maraşlıların hiçbir şeyden korkmadığını söyleyerek Fransız askerini sınıftan kovuyor. Daha sonra öğrencilere, ‘Alem-i İslam’a Hitap’ isimli bildiri dağıtılıyor.

Tiyatro gösterisini ilgiyle izleyen öğrenciler duygulandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise “Okulumuzda çat kapı tiyatro ile öğrencilerimiz haberi olmadan kurtuluş mücadelesinde neler olmuş bunu oynadılar. Çok etkileyici bir tiyatro oldu ve o günde neler yaşandığını gördüler. Bizim kurtuluş mücadelesinde Fransızlar tarafından şehrin işgali ve kaleden Türk bayrağımızın indirilmesi var. Avukat Mehmet Ali Kısakürek’in ‘Alem-i İslam’a Hitap’ isimli bildirisinin dağıtılması ve ortaokul çağındaki öğrencilerinde kentin önemli yerlerine bırakması ve insanlara dağıtması var. Cumada toplanan cemaate kalede bayrağın olmadığı ve insanların kaleye çıkması ve bayrağımızı yeniden kaleye asması var. Bunu yaptık, öğrencilerimiz çok mutlu oldu” dedi.