Çarşamba’da Serdar Tuncer rüzgarı

Çarşamba Belediyesi’nin organize ettiği ‘Şiirli Muhabbet’ programıyla sevenleriyle buluşan Serdar Tuncer, izleyenlere şiirlerle dolu bir gece yaşattı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği programda, Serdar Tuncer’in sesinden şiirler dinleyen vatandaşlar, Türk halk müziğinin sevilen eserlerine eşlik etti.

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ile TV programcısı ve yazar Serdar Tuncer, Şiirli Muhabbet konulu konferansıyla Çarşambalı sevenleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımın yaşandığı programda, meydanlar Serdar Tuncer’i dinlemek için gelenlerle dolarken vatandaşlar şiirle, türküyle dolu bir akşam yaşadı.

Çarşamba’da kültürel anlamda yapılan faaliyetlere yenilerinin de ekleneceğini vurgulayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Sevilen isimleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Doğan, “Çarşamba’mızda şiir dolu, muhabbetin daim olduğu bir gece yaşadık. Sevginin, saygının hüküm sürdüğü, güzel insanların kenti Çarşamba’mızda; Serdar Tuncer gibi değerli bir ismi ağırladığımız için mutluyuz. Hemşehrilerimizin de talepleri doğrultusunda ilçemizde sevilen isimleri ağırlamaya, birbirinden değerli isimlerle hemşehrilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine birçok organizasyonla kültür sanat faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Şiirli Muhabbet akşamımızda bizleri yalnız bırakmayan, Abdullah Paşa Meydanımızı doldurarak programa büyük ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize, Serdar Tuncer ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.