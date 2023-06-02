Çarşamba’da Elif Buse Doğan ve Eypio rüzgarı esecek

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak "Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri"nde Elif Buse Doğan ve Eypio, sahneye çıkacak.

Yeşilırmak Şenlikleri çerçevesinde 24 Haziran Cumartesi ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan, 25 Haziran Pazar akşamı rap müziğin sevilen ismi Eypio hayranlarıyla buluşacak. Konserler 21.00’de Abdullah Paşa Meydanı’nda gerçekleşecek. Şenlikler kapsamında 25 Haziran Pazar günü saat 12.00’de Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde Geleneksel Rahvan At Yarışları yapılacak.

“Tüm hemşehrilerimizi Geleneksel Yeşilırmak Şenliklerimize bekliyoruz”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Yeşilırmak Şenliklerimiz ile bu yıl da vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hemşehrilerimiz merakla şenlik takvimimizi bekliyordu. Biz de açıklamak için oldukça heyecanlıydık. Çarşambamız genç ve dinamik bir kent. Biz kentimiz için çalışırken üretim, istihdam, eğitim her alanda Çarşamba’mızda yeni yatırımlar kazandırma derdindeyiz. Ancak bunları yaparken hemşehrilerimizin nefes alacağı, günlük hayatın stresinden uzaklaşabileceği kültür sanat faaliyetlerini gerçekleştirme gayesindeyiz. Bu yılda Geleneksel Yeşilırmak Şenliklerimiz ile hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Sevilen isimler Elif Buse Doğan ve Eypio, Çarşambalı hemşehrilerimizle buluşacak. Hep birlikte şarkılara eşlik edeceğiz. Geleneksel Rahvan At Yarışlarımız için de heyecanlı bekleyişimiz sürüyor. Geçmiş yıllardaki gibi rekabet ve dostluk dolu bir yarış olacağına inanıyorum. Tüm hemşehrilerimizi Geleneksel Yeşilırmak Şenliklerimize bekliyoruz” dedi.