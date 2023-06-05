CarrefourSA’dan yeni reklam filmi

Organize gıda perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA; yerel üretime, üreticiye, istihdama ve sürdürülebilirliğe verdiği destekleri anlatan ‘Doğrusu memlekete faydalı olmak’ reklam filmini yayınladı.

Türkiye’nin önde gelen organize gıda perakende markalarından CarrefourSA, gıdanın ve yaşamın geleceği için hayata geçirdiği çalışmalarını ve desteklerini 30. yılına özel reklam filmleriyle izleyicilerle buluşturuyor. ’Doğrusu memlekete faydalı olmak’ başlığıyla yayınlanan ve 3 seriden meydana gelen reklam filmlerinde CarrefourSA; yerel üretici, kooperatifler, yerel ürün, istihdam ve sürdürülebilirliğe verdiği destekleri çocukların gözünden anlatıyor. Serinin ilk reklam filminde Türkiye’nin dört bir yanındaki kooperatifler ile yerli üreticiye verdiği desteği anlatan CarrefourSA, ikinci reklam filminde balıkçılık üzerinden üretimin sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yapıyor. Serinin son filminde ise kırmızı etten Ezine peynirine, raflarına taşıdığı binlerce yerel ürün ile istihdama olan katkısına ve yerli üretimin önemine dikkat çeken marka, gelecek 30 yılına hazırlanırken ’Doğrusu memlekete faydalı olmak’ diyor.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında 30’uncu yaşını kutlayan markanın TBWA\Istanbul imzası taşıyan reklam filmlerinin yönetmenliğini ise Metehan Şereflioğlu üstleniyor.