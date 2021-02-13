Çarkçıbaşı nedir? Çarkçıbaşı ne İş Yapar?

Çarkçıbaşı nedir?

Gemide bulunan tüm jeneratör, ana makina, stim devreleri, elektrik sistemi, dümen ve tüm hidrolik ve pnömatik sistemler çalışmasından sorumlu olan kişidir.

Çarkçıbaşı (Gemi), çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geminin hareketi için makinenin çalışmasını sağlamak,

b) Makinede problem olduğunda talimat vermek,

c) Gemideki elektrik ihtiyacını karşılayan yardımcı dizel jeneratörlerin ürettiği elektrik ile geminin aydınlatılmasını, vinçlerin çalışmasını, diğer hizmet araç ve gereçlerin çalışmasını sağlamak ve gerekli enerjiyi sağlayan jeneratörün bakım onarım ve takibini yapmak,

d) Geminin hareketini sağlayan dümen motorlarının bakımının yapılmasını sağlamak,

e) Yük gemilerindeki vinçlerin tüm teknik donanımını sağlamak,

f) Geminin gerekli yakıtının, içme suyunun depolanması ve muhafazasını sağlamak,

Mutfak donanımındaki tüm teknik donanımın çalıştırılmasını ve çıkan arızaların giderilmesini sağlamak,

Gemini tüm teknik aksamının çıkabilecek arızalarının giderilmesini sağlamak,

Gemide çıkabilecek yangınlarda köpük tankıyla müdahale edilmesini sağlamak,

Güverte ve yangın devresini dengelemek için balans tulumbalarına deniz suyu basmak,

Jeneratörün elektrik üretmesini sağlamak,

Üretilen elektrik ile bütün elektrik motorlarının çalıştırılması ve geminin aydınlatılmasını sağlamak,

m) Elektrik panosundan tüm makinelere dağıtım yapılmasını sağlamak,

Yangın tulumbasını kontrol etmek,

İçme suyunu hidrofor aracılığı ile muslukla basmak,

Geminin tüm pis giderlerinin sintine tankına (pis su tankı) boşaltılmasını sağlamak,

Makinenin çıkardığı zehirli gazları ekzos borusu aracılığı ile dışarıya atmak,

Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.