Cannes Film Festivali’nden Rusya’ya yasak

Açıklamada Rus heyetinin yalnızca savaşın Ukrayna halkı için kabul edilebilir bir şekilde sonlanması durumunda festivale katılmasına izin verileceği belirtildi.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, festival organizatörleri ayrıca Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini ve uyguladığı şiddeti protesto eden Ruslar'ın cesaretini de tebrik etti.

Açıklamada protestocular arasında sanatçıların ve film sektöründen profesyonellerin bulunduğu, bu kişilerin rejimle mücadeleden hiç vazgeçmedikleri ve hükümetin kabul edilemez eylemleriyle ve Ukrayna bombardımanıyla bağlantıları olmadığı belirtildi.

Dünyanın önde gelen kültür-sanat etkinliklerinden Cannes Film Festivali'nin 1939'da başlama nedenlerinden biri de İtalyan diktatör Benito Mussolini’nin dönemin önde gelen etkinliklerinden Venedik Film Festivali'ne müdahalesini protesto etmekti.

Açıklamada ‘‘Faşizme ve Nazi diktatörlüğüne direnerek 1939'da başlayan festival kendi tarihine bağlı kalarak her zaman sanatçıların yayında olacak, şiddeti, baskıyı ve adaletsizliği kınayacaktır'' denildi.