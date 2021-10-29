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Çankırı’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Çankırı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşku ile kutlandı.

Kültür Sanat 29.10.2021, 16:31
Çankırı’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Çankırı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşku ile kutlandı.

Çankırı’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda yapılan törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Çankırı Valisi Abdullah Ayaz vatandaşları selamladı.

Törende konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra mağlup olan hiçbir devletin milletin gösteremediği direniş ruhunu ortaya koyarak bu direnişi gerçekleştiren siviliyle askeriyle, çoluğuyla çocuğuyla, kadınıyla erkeğiyle beraber fedakar kurtuluş mücadelesini yürüten bu mücadeleyi zaferle sonuçlandıran ve bunu cumhuriyetle taçlandıran başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kurtuluş mücadelesinde emeği geçen bu milletin her bir ferdini rahmetle minnetle, şükranla anıyorum. 98 yıl önce çok zor şartlarda bütün dünyaya örnek olacak şekilde ortaya koyulan bu zorlu mücadeleden sonra devletimiz birçok badireyi atlatmasına rağmen cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar çok büyük mesafe kat etti” dedi.

“Bugünlere o günlerdeki fedakarlık ruhuyla hep beraber ulaştık” ifadelerine yer vererek konuşmasını sürdüren Ayaz, “Önümüzdeki süreçte bizlere düşen tabi ki cumhuriyeti kurup bizlere emanet edenlerin fedakarlıklarını aynen devam ettirmek ve inşallah milletimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920’lerde çizdiği ufka muasır medeniyetler seviyesine dünyanın en müreffeh en güzel en yaşanılır ülkeler seviyesine ulaştırmak olacaktır. bu fedakarlık ruhuyla bu birlik ve beraberilik ruhuyla inşallah Çankırı’dan tüm paydaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp ülkemiz için memleketimiz, Çankırımız için elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olduk ve olma gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

Konuşma sonrasında “Yaren ekibi” tarafından yöresel oyunlar sergilendi. Sergilenen gösteri sonrasında, tören geçişi ile kutlamalar son buldu.

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