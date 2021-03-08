Çankırı’da 8 Mart Kadınlar Gününe özel sergi

Çankırı’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, tarihe adını yazdıran kadınların fotoğraflarının yer aldığı sergi gösterime sunuldu.

Programda konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Bugüne kadar terör ve terörizmle mücadele katkı sunmuş bu uğurda hayatlarını kaybetmiş, şehit olmuş yaralanmış, gazi olmuş kadınlarımızı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Mekanları cennet ruhları şad olsun. Kadınlarımız güçlü olduğu kadar güçlü iyi bir ülkeyiz ve geleceğe o derece güvenle bakacağız. Onun için özellikle kadınlarımızın toplumsal hayata katılımları noktasında Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar çok mesafe aldığını ancak kat edecek çok yol olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple önümüzdeki süreçte çalışmaya ve toplumun iş hayatının her anında kadınlarımızın daha fazla katkı sunarken görme gayreti içerisinde olacağız. Biliyoruz ki toplum sadece erkeklerden veya kadınlardan değil topyekün bir millet olarak varız. Bu konuda kadınlarımızın toplumdaki yeri ailedeki yeri evlatlarımızı yetiştirmedeki rolü çok büyük önem arz etmekte. Bunun bilincindeyiz. Bu sebeple gereken değeri kadınlarımıza verme noktasında onların toplumdaki yerini icra etme noktasında gayretiz devam edecek" dedi.

"Kadına yönelik şiddette yeni vakaların ortaya çıkmaması için büyük gayret sarf ediliyor"

Kadına şiddet olaylarının Çankırı’da çok az olduğunu ifade eden Vali Ayaz, "Belki bu noktada üzülerek altını çizmek istediğimiz nokta, maalesef ilimizde çok nadir de olsa şahit olduğumuz ancak zaman zaman sosyal medyaya da yansıya kadına yönelik şiddetle ilgili maalesef esef ve üzüntü verici görüntüler oluyor. Bunların tekrar etmemesi noktasında tabiî ki kolluk kuvvetlerimiz büyük bir gayret göstermekte. Ancak idareye düşen önleyici tedbirlerin alınması. Bu şiddetin ortaya çıkmasını engelleyici rolü. Bu konuda da vaka oranı az olsa da herhangi bir şekilde yeni vakaların ortaya çıkmaması adına ilgili arkadaşlarımızda büyük gayret göstermektedirler. Bu konuda toplumdaki tüm aktörlerden katkı sunmalarını istemekteyiz. Bu üzüntü verici görüntülerle karşı karşıya kalmamamız dileğiyle kadınlarımızın sembolik de olsa bu günlerini kutluyor, toplumdaki yerlerini sağlamlaştırma yüceltme adına elimizden gelen desteği çabayı göstereceğimizi tekrar taahhüt ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşma sonrasında katılımcı kadın protokol üyeleri tarafından fotoğraf sergisi açıldı.

Programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ve eşi Melike Ayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve eşi Betül Esen, Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve eşi Özlem Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.