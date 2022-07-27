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Çankırı Tuz Mağarasına yoğun ilgi

Çankırı’da Hititler döneminden beri kullanılan Tuz Mağarası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kültür Sanat 27.07.2022, 10:35
Çankırı Tuz Mağarasına yoğun ilgi

Çankırı’da Hititler döneminden beri kullanılan Tuz Mağarası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çankırı il merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hititler döneminden beri yapılan üretim sonucu içinde birçok galeri oluşan yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası, her gün onlarca vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile yenilenen Tuz Mağarası, sağlık turizmi, sanatsal faaliyetler ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çalışmaların sürdüğü mağara bir yandan da ziyaretçilerin akınına uğruyor. Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili ile birlikte Tuz Mağarası’na yoğun ilgi göstermeye başladı.

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