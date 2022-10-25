Çankırı Müzesini 3 ayda 12 bin kişi ziyaret etti

8,5 milyon yıllık fosillerin ve 20 binden fazla eserin sergilendiği Çankırı Müzesi son 3 ayda 12 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Çankırı’da milyonlarca yıl geçmişe sahip fosillerin ve binlerce eserin sergilendiği Çankırı Müzesi, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. 1905 yılında inşa edilen tarihi binada bulunan Çankırı Müzesi’nde geçmişi 8,5 milyon yıl öncesine dayanan 4 bin fosil ve 20 bin 272 eser sergileniyor. Önemli bölümü "Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi’nden" çıkartılan 8,5 milyon yıllık fosillere ayrılan müzeye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Son 3 ayda Çankırı Müzesi, yaklaşık 12 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar, doğa tarihi, arkeoloji ve etnografya bölümlerindeki eserleri inceleme fırsatı buluyor. Müzede ayrıca, kültür merkezi odaklı etkinlik çalışmaları da yürütülüyor.

"Ziyaretçilerimizin ilgisini çekmektedir"

Çankırı Müzesi hakkında bilgi veren Müze Müdürü Derya Balkan, "Çankırı Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir birim olarak hizmet vermektedir. Müzemizin faaliyetleri, 1972 yılında eski Halkevi binasında başlamıştır. Çankırı Eski Hükümet Konağının Bakanlığımıza tahsisi sonrasında müze işlevi kazandırılmış, restorasyonu yapılmış ve 2017 tarihinden itibaren de yeni müze binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Binamız, II. Abdülhamit dönemi yapılarından olup, 1905 yılında inşa edilmiştir. Taşınmaz kültür varlığı olarak da tescili bulunan tarihi yapımız, mevcut koleksiyonumuzla birlikte ziyaretçilerimizin ilgisini çekmektedir" dedi.

’Geçmişi 8-8,5 milyon yıl öncesine dayanan fosiller sergileniyor’

Çankırı Müzesi’nin doğa tarihi, arkeoloji ve etnografya bölümlerinden oluştuğunu ifade eden Balkan, "Doğa tarihi bölümünde, Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında gerçekleştirilen Çorakyerler Fosil Lokalitesi Kazısı’ndan çıkartılan fosiller sergilenmektedir. Bu fosiller günümüzden yaklaşık 8-8,5 milyon yıl öncesine, Geç Miyosen Döneme tarihlendirilir. Çankırı il merkezinde yer alan Çorakyerler, sağlam bulgu vermesi ve faunal çeşitlilik açısından hem ülkemiz hem de dünya paleontoloji literatüründe önemli bir yere sahiptir. Ayrıca göç yolları, canlılık tarihi ve faunal çeşitlilik ile yörenin paleo coğrafyasının aydınlatılmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Müzemizin zemin katında yer alan arkeolojik eserler bölümünde Kalkolitik dönemden başlayarak Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Roma ve Doğu Roma Dönemlerini kapsayan eserler kronolojik bir düzende ayrı odalarda sergilenmektedir. Yine Helenistik ve Roma Dönemlerini içeren zengin cam eserler, Anadolu ve çevresine ait Arkaik Dönemden Türk İslam Devletlerine uzanan aralıkta sikkeler yine bu bölümde ayrı seksiyonlar halinde düzenlenmiştir" diye konuştu.

"Etnografik eşyalar tematik sergilerle ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur"

Müzede yörenin kültürünü anlatan ürünlerin de sergilendiğini vurgulayan Balkan, "Etnografya bölümünde yer alan eserler, halkın yaşam tarzını ve yörenin sosyokültürel özelliklerini yansıtırlar. Çankırı ve çevresinin yakın tarihine ışık tutacak Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemine ait eserler bu bölümde sergilenmektedir. Sanayi öncesi el emeği ile ortaya çıkmış ve insanın doğumundan ölümüne dek gereksinim duyacağı günlük ve törensel etnografik eşyalar tematik sergilerle farklı odalarda ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur. Ayrıca Çankırı’da sosyokültürel bir kuruluş olan ’ahi yaran meclisleri’ günümüzde halen devam eden bir kültür olup, bu özgün kültürün yansımaları etnografya bölümünde bir canlandırma ile tanıtılmaktadır" şeklinde konuştu.